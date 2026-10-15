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Nova pesquisa Datafolha, fim da escala 6×1, PEC da Segurança, temporal em SP e mais destaques desta quinta

Atenções do dia se voltam para novo levantamento a dez dias do segundo turno, ao trabalho de senadores e ao risco de chuvas fortes na capital paulista

Por Da Redação 15 out 2026, 07h46 | Atualizado em 15 out 2026, 08h11
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT)
Flávio Bolsonaro (PL) e Lula (PT) (Vittor Sales; Ricardo Stuckert/Divulgação)
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Nova pesquisa Datafolha, fim da escala 6×1, PEC da Segurança, temporal em SP e mais destaques desta quinta Priorize VEJA no Google

O Datafolha divulga nesta quinta-feira, 15, uma nova pesquisa sobre o segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Luiz Inácio Lula da Silva. O instituto prevê ouvir 2.520 eleitores entre os dias 13 e 15 de outubro, com margem de erro de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e nível de confiança de 95%. Além da intenção de voto, o questionário investiga a firmeza das escolhas, a rejeição aos candidatos, a avaliação do governo federal e temas políticos e sociais. A divulgação deve ocorrer após às 18h.

A expectativa em torno dos novos números aumenta pela comparação com a primeira pesquisa Datafolha realizada depois do primeiro turno. Divulgado na quinta-feira passada, 8, aquele levantamento mostrou Flávio com 52% dos votos válidos e Lula com 48%, resultado classificado como empate técnico no limite da margem de erro. Nos votos totais, o candidato do PL tinha 49%, ante 45% do petista; brancos, nulos ou eleitores que declararam não votar somavam 5%, e 1% estava indeciso.

O que acontece agora com o fim da escala 6×1?

O Senado aprovou nesta quarta-feira, 14, em dois turnos, a PEC que acaba com a escala de seis dias de trabalho para um de descanso. Foram 75 votos favoráveis e um contrário. Como o texto aprovado pelos senadores não sofreu alterações em relação ao que havia passado pela Câmara, a proposta segue para promulgação.

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A PEC reduz de 44 para 40 horas a jornada máxima semanal, mantém o limite de oito horas por dia e garante dois dias de repouso por semana, preferencialmente com um deles aos domingos, sem redução de salário. A implementação será gradual: dois meses depois da entrada em vigor, o limite cairá para 42 horas semanais; após um ano, chegará às 40 horas. O governo também prepara regras para orientar a adaptação de regimes específicos de trabalho e acordos coletivos.

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A PEC da Segurança Pública também pode ser aprovada pelo Senado?

Depois de acelerar a tramitação do fim da escala 6×1, o Senado pode votar nesta quinta, a partir das 14h, a PEC da Segurança Pública. O presidente da Casa, Davi Alcolumbre, incluiu a proposta na pauta depois da aprovação de um calendário especial que permite encurtar os prazos regimentais. A Comissão de Constituição e Justiça concluiu a análise do texto na quarta-feira.

De iniciativa do governo Lula, a proposta inclui o Sistema Único de Segurança Pública na Constituição e amplia a integração entre os órgãos da área. O texto também trata da participação federal na segurança, da criação de polícias municipais, de medidas contra integrantes de facções criminosas e milícias, da proteção às vítimas e da destinação de recursos para o setor.

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São Paulo pode enfrentar outro temporal nesta quinta-feira?

São Paulo volta a ficar sob risco de chuva intensa nesta quinta, um dia depois de o temporal provocar alagamentos em diferentes regiões da capital, deixar veículos presos pela água e causar uma morte após um deslizamento na Brasilândia, na Zona Norte. Para hoje, a combinação de umidade, calor e áreas de baixa pressão mantém condições para novos temporais no estado.

Na capital, a chuva pode persistir durante praticamente todo o dia, com acumulado próximo de 60 milímetros e temperaturas entre 17°C e 25°C. Grande São Paulo, Vale do Ribeira, Itapetininga, Itu, Jundiaí e Vale do Paraíba estão entre as áreas de maior atenção para chuva volumosa, alagamentos, enxurradas e inundações.

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VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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