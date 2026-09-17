Nova pesquisa Datafolha, ex-vereador Milton Leite alvo em ação contra o PCC e mais destaques desta quinta

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O Datafolha e AtlasIntel divulgam as mais recentes pesquisas presidenciais, mostrando uma disputa acirrada entre os principais candidatos. Em São Paulo, uma operação investiga o ex-vereador Milton Leite e a possível influência do PCC no transporte. E no futebol, o Flamengo busca vaga na Libertadores. Confira os destaques do dia!

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O Datafolha divulga nesta quinta-feira, 17, uma nova pesquisa sobre a corrida presidencial, a quarta desde o início oficial da campanha. O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre terça-feira e esta quinta, nas cinco regiões do país, e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-04029/2026.

Na rodada anterior, divulgada na sexta-feira passada, Luiz Inácio Lula da Silva tinha 39% das intenções de voto no primeiro turno, contra 35% de Flávio Bolsonaro. Augusto Cury aparecia com 6%, Ronaldo Caiado com 4%, Renan Santos com 3% e Romeu Zema com 2%. Em um eventual segundo turno, Lula marcava 46% e Flávio, 44%, diferença também dentro da margem de erro.

O que mostra a nova AtlasIntel?

A AtlasIntel divulgou nesta quinta-feira uma rodada que também aponta equilíbrio na disputa presidencial. Em uma simulação de segundo turno, Flávio Bolsonaro aparece com 47,2% e Lula com 46,8%. A diferença de 0,4 ponto percentual está dentro da margem de erro de 1 ponto, o que configura empate técnico. A pesquisa ouviu 5.018 eleitores entre 11 e 16 de setembro.

No primeiro turno, Lula registra 44,1%, contra 41,7% de Flávio. Renan Santos aparece com 5,1%, Augusto Cury com 3,5% e Ronaldo Caiado com 1,7%. Nos demais cenários de segundo turno, Lula aparece numericamente à frente de Romeu Zema, Caiado, Cury e Renan.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Por que o ex-vereador Milton Leite virou alvo de uma operação em São Paulo?

A Polícia Civil e o Ministério Público de São Paulo deflagraram nesta quinta a terceira fase da Operação Vectura Corrupta, que apura a presença do PCC no poder público e no sistema de transporte coletivo da capital. Entre os alvos está Milton Leite, ex-vereador e ex-presidente da Câmara Municipal de São Paulo. A ação prevê o cumprimento de 16 mandados de prisão e 18 de busca e apreensão.

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Leite não foi localizado pela polícia durante a tentativa de cumprimento da ordem judicial e passou a ser tratado como foragido pelas autoridades. Em nota, ele afirmou que está viajando, negou ter fugido e disse que pretende se apresentar em até 24 horas. Também foram presos Levi dos Santos Oliveira, ex-presidente da SPTrans, e Danilo Marco Morgado Silva. A investigação mira suspeitas de controle financeiro e operacional do PCC sobre empresas de ônibus e possíveis fraudes em licitações.

Quais jogos movimentam esta quinta-feira?

A principal partida da noite será disputada no Maracanã. Flamengo e Independiente del Valle se enfrentam às 21h30 pelo jogo de volta das quartas de final da Libertadores, em duelo que define o último classificado para a semifinal. No mesmo horário, Montevideo City Torque e Cienciano decidem outra vaga na Copa Sul-Americana.

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A programação internacional também inclui a abertura da rodada da Europa League, com Juventus, Olympique de Marseille, Crystal Palace e Real Sociedad entre os clubes em campo. Na Inglaterra, Manchester City e Norwich City se enfrentam pela Copa da Liga.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.