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Nova pesquisa Datafolha, encontro entre Trump e Xi, frente fria em SP e mais destaques desta quinta-feira

Levantamento atualiza a reta final da disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro. Nos EUA, Trump sofre derrota em batalha contra imprensa livre

Por Da Redação 24 set 2026, 07h53 | Atualizado em 24 set 2026, 07h53
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Marcelo Camargo/Agência Brasil/Ruy Baron/BaronImagens/Divulgação)
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O Datafolha divulga nesta quinta-feira, 24, uma nova pesquisa sobre a eleição presidencial, a dez dias do primeiro turno. O levantamento ouviu 2.002 pessoas entre segunda e esta quinta e tem margem de erro de 2 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Além das intenções de voto, o instituto investiga rejeição, grau de certeza da escolha e avaliação do governo de Luiz Inácio Lula da Silva. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-00304/2026.

O questionário também dedica uma parte à crise no Supremo Tribunal Federal. Os entrevistados foram consultados sobre a atuação dos ministros, o caso Banco Master, a criação de um código de ética para a Corte e a percepção sobre possíveis reflexos das decisões do tribunal nas candidaturas de Lula e Flávio Bolsonaro. No segundo turno, são testados confrontos de Lula contra Flávio, Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Augusto Cury.

O que a Real Time Big Data já mostra sobre a eleição?

Enquanto os números do Datafolha são aguardados, a Real Time Big Data divulgou nesta manhã uma rodada que mantém a disputa apertada. Lula aparece com 41% das intenções de voto no primeiro turno, diante de 37% de Flávio. Augusto Cury e Renan Santos têm 6% cada, seguidos por Ronaldo Caiado, com 2%, e Romeu Zema, com 1%. Considerada a margem de erro de 2 pontos percentuais, Lula e Flávio estão tecnicamente empatados.

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Na simulação de segundo turno, Flávio registra 45% e Lula, 44%, novamente sem diferença estatisticamente significativa. A rejeição também permanece elevada para ambos: 50% dos entrevistados dizem não votar em Lula, enquanto 49% rejeitam Flávio. Foram consultados 2.000 eleitores entre 19 e 23 de setembro.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O que está em jogo no encontro entre Trump e Xi?

Donald Trump recebe Xi Jinping nos Estados Unidos em uma visita de Estado que se estende até esta sexta-feira, 25. É o segundo encontro entre os dois presidentes em 2026, depois da viagem de Trump à China em maio, e ocorre num momento em que Washington e Pequim tentam administrar divergências econômicas e geopolíticas.

Comércio, tarifas, tecnologia, inteligência artificial e minerais estratégicos estão entre os assuntos pendentes entre as duas potências. Também pesam sobre a relação as diferenças em torno de Taiwan e dos conflitos no Irã e na Ucrânia. A visita ocorre enquanto os dois governos ainda negociam os desdobramentos da trégua comercial iniciada no ano passado.

Trump sofre derrota nos EUA

Donald Trump sofreu uma derrota judicial nesta quinta-feira, 24, em uma disputa sobre o acesso da imprensa à Casa Branca. O juiz federal Timothy Kelly determinou que o governo restabeleça imediatamente as credenciais de CNN, MSNow e Politico, retiradas após Trump acusar os veículos de divulgar “notícias falsas”. A decisão vale por 14 dias e considera que a revogação das credenciais provavelmente violou garantias constitucionais de devido processo. As três empresas haviam acionado a Justiça com o argumento de que o veto afrontava a Primeira Emenda, que protege a liberdade de imprensa.

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Como fica o tempo em São Paulo nesta quinta-feira?

A frente fria que atua no litoral do Sudeste mantém São Paulo com temperaturas mais baixas e muita nebulosidade nesta quinta. Na capital, a máxima prevista é de 19°C, com possibilidade de garoa desde a manhã até a noite. O leste paulista também permanece sujeito à chuva ao longo do dia.

O sistema ainda provoca instabilidade em outras áreas do Sudeste. Rio de Janeiro, Espírito Santo e o leste de Minas Gerais podem registrar precipitação de moderada a forte e temporais pontuais. No Sul, em contraste, a tendência é de tempo firme e frio, com possibilidade de geada em áreas do Rio Grande do Sul e nas serras Gaúcha e Catarinense.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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