Novas pesquisas BTG/Nexus e Quaest, expectativa para julgamento no STF e mais destaques desta segunda

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Nova pesquisa BTG/Nexus mostra Lula numericamente à frente de Flávio Bolsonaro no 2º turno e avança no 1º. O STF se prepara para sessão decisiva sobre investigação de Alexandre de Moraes, em meio a pedidos de acesso a dados. O Rock in Rio 2026 encerrou com K-pop e veteranos, e a economia aguarda o Boletim Focus e a Superquarta.

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Luiz Inácio Lula da Silva voltou a aparecer numericamente à frente de Flávio Bolsonaro em uma eventual disputa de segundo turno, segundo a nova pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 14. O presidente registra 47% das intenções de voto, contra 46% do senador. A diferença de 1 ponto percentual está dentro da margem de erro e mantém os dois em empate técnico. Na rodada anterior, o senador havia aparecido numericamente à frente, por 46% a 45%.

No primeiro turno, Lula passou de 39% para 42%, enquanto Flávio avançou de 35% para 37%. Augusto Cury caiu para 6%, Ronaldo Caiado aparece com 5% e Renan Santos, com 2%. A concentração da disputa nos dois primeiros colocados aumentou: segundo a Nexus, os demais candidatos somavam 21% há duas semanas e agora reúnem 15%. Lula também voltou a liderar numericamente todos os cenários de segundo turno testados, inclusive contra Cury, por 45% a 42%.

O levantamento mostra ainda um eleitorado mais consolidado. Entre os que escolheram algum candidato no primeiro turno, 83% afirmam que não pretendem mudar de voto. Esse índice chega a 89% entre os eleitores de Lula e a 86% entre os de Flávio. A pesquisa ouviu 2.003 eleitores por telefone entre os dias 11 e 13 de setembro e tem margem de erro de 2 pontos percentuais.

Nesta segunda-feira, a Quaest também divulga nova pesquisa presidencial.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

O que está em jogo para Alexandre de Moraes nesta terça-feira?

O Supremo Tribunal Federal se prepara para uma sessão inédita nesta terça-feira, 15, que pode decidir se a Corte abrirá, pela primeira vez, uma investigação contra um de seus próprios ministros. Os magistrados analisarão um relatório da Polícia Federal que detalhou as relações entre Alexandre de Moraes e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. O julgamento será transmitido ao vivo pela TV Justiça, mas ainda há dúvidas sobre o rito e existe a possibilidade de pedido de vista, o que adiaria uma conclusão.

Às vésperas da sessão, aumentou a pressão por acesso ao material bruto apreendido no celular de Vorcaro. Gilmar Mendes, decano da Corte, pediu à PF a íntegra dos dados, seguindo movimento de Cristiano Zanin. Gilmar argumentou que o conteúdo é necessário para verificar o contexto das mensagens e eventuais omissões ou seleções no relatório submetido ao tribunal. André Mendonça, por outro lado, sustentou que a divulgação de elementos adicionais poderia tumultuar o julgamento e colocar investigações em risco.

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A crise também provocou manifestações fora do tribunal. Ex-ministros, juristas, empresários e economistas divulgaram uma carta de apoio ao presidente do STF, Edson Fachin, defendendo as medidas adotadas por ele para preservar a autoridade da Corte e garantir uma apuração imparcial. O documento classifica o episódio como uma crise institucional grave e defende transparência na sessão desta terça-feira. Fachin é o atual presidente do Supremo, enquanto Moraes ocupa a vice-presidência.

O raio-x dos ministros do STF

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Como terminou o Rock in Rio 2026?

O Rock in Rio chegou ao fim neste domingo, 13, depois de sete dias de festival. No balanço da coluna GENTE, de VEJA, a edição foi marcada pela consolidação do K-pop, pelos shows de veteranos como Elton John e Gilberto Gil e pela presença constante da chuva, que atingiu cinco dos sete dias de programação.

Entre os destaques apontados estão ainda os shows de Péricles, Belo e João Gomes. A coluna também registrou críticas à repetição de atrações e à falta de público em algumas apresentações, além da repercussão do protesto de Daniela Mercury com um cavalo preto (Dar Horse, em inglês, nome do filme sobre Jair Bolsonaro) com notas de dinheiro na cueca durante sua participação no Palco Sunset.

O que o Focus e a Superquarta podem indicar para a economia?

A agenda econômica desta segunda-feira traz uma nova edição do Boletim Focus, além dos dados da balança comercial, em uma semana dominada pelas decisões de juros de quarta-feira, 16. No último Focus disponível, o mercado havia reduzido para 5% a projeção de inflação para 2026 e apontado Selic de 13,75% ao fim do ano.

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Na chamada Superquarta, Federal Reserve e Banco Central do Brasil anunciam suas decisões de política monetária. Há expectativa de alta dos juros nos Estados Unidos e possibilidade de novo corte da Selic no Brasil, depois da deflação registrada em agosto. O mercado também começa a semana pressionado pelo debate sobre os investimentos em inteligência artificial, após manifestações de Dario Amodei e Sam Altman sobre os riscos da tecnologia, enquanto a escalada do conflito no Oriente Médio mantém o petróleo entre os focos de atenção.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.