Nova pesquisa AtlasIntel, operação sobre Dark Horse, crise no STF e mais destaques desta quinta

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Nesta quinta, o cenário político e econômico se aquece: uma nova pesquisa AtlasIntel sobre a corrida presidencial será divulgada, a PF investiga o financiamento do filme ‘Dark Horse’, e o STF marca sessão extraordinária para debater a crise interna. Além disso, Lula sanciona o fim da ‘taxa das blusinhas’ e importantes indicadores econômicos serão revelados, impactando o mercado. Acompanhe os desdobramentos de um dia cheio de notícias.

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Uma nova pesquisa AtlasIntel sobre a corrida presidencial será divulgada nesta quinta-feira, 10, a menos de um mês do primeiro turno. O levantamento vai atualizar a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro, além de testar Augusto Cury, Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema em simulações de segundo turno contra Lula. A pesquisa ouviu 5.000 eleitores entre os dias 4 e 9 de setembro, tem margem de erro de 1 ponto percentual e está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-01452/2026.

Além das intenções de voto, a AtlasIntel medirá a rejeição aos candidatos e colocará Lula e Flávio frente a frente em temas como economia, inflação, saúde, educação, segurança, corrupção, empregos e equilíbrio fiscal. O questionário também aborda a percepção dos eleitores sobre a crise do Banco Master e pergunta qual resultado gera mais preocupação: a reeleição de Lula ou uma vitória de Flávio.

O que a PF investiga no financiamento de “Dark Horse”?

A Polícia Federal cumpre nesta manhã mandados de busca e apreensão em uma operação relacionada ao financiamento do filme Dark Horse, que conta a história de Jair Bolsonaro. Entre os alvos estão a produtora Karina Gama e o deputado federal Mario Frias, do PL de São Paulo. Além da dupla, a ação mira 48 alvos em São Paulo, no Rio de Janeiro, no Ceará e no Distrito Federal. Não há mandados de prisão.

O caso, que tramitava em São Paulo, foi levado ao Supremo Tribunal Federal e está sob relatoria do ministro Flávio Dino. A operação desta manhã acrescenta um novo foco de atenção ao noticiário político e judicial desta quinta.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

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O que acontece agora na crise do STF?

O Supremo entra em uma nova etapa da crise envolvendo seus ministros e a Polícia Federal. O presidente da Corte, Edson Fachin, marcou para 15 de setembro, às 10h, uma sessão extraordinária para analisar o relatório da PF que detalhou mensagens envolvendo o ministro Alexandre de Moraes e o banqueiro Daniel Vorcaro. Os ministros deverão decidir se haverá ou não abertura de investigação contra Moraes.

A sessão foi marcada depois de uma sequência de decisões conflitantes dentro do próprio tribunal. Fachin suspendeu a ordem do ministro André Mendonça que havia afastado preventivamente o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, e o diretor de Inteligência da corporação, Leandro Almada. O presidente do STF também anulou uma decisão de Flávio Dino que havia determinado o retorno de Rodrigues ao cargo. Ao justificar sua intervenção, Fachin afirmou ser “grave” um cenário em que decisões de ministros são desafiadas por outros integrantes da Corte enquanto julgamentos ainda estão em andamento. Registros recentes do próprio STF confirmam Fachin na Presidência da Corte.

O raio-x dos ministros do STF

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O que muda com o fim da taxa das blusinhas?

Lula sanciona nesta quinta-feira, em cerimônia no Palácio do Planalto, a medida que acaba com a chamada taxa das blusinhas — o imposto de importação de 20% aplicado às compras internacionais de até 50 dólares. A proposta avançou no Congresso após acordo do presidente com os presidentes da Câmara, Hugo Motta, e do Senado, Davi Alcolumbre.

O texto aprovado prevê acompanhamento dos impactos econômicos da isenção. A primeira avaliação ocorrerá após três meses e, depois, a cada seis meses, levando em conta efeitos sobre emprego, renda, arrecadação federal e competitividade da indústria e do varejo. O Congresso também fará uma reavaliação anual da medida, com base em dados fornecidos pela equipe econômica.

Quais indicadores econômicos movimentam esta quinta-feira?

No Brasil, o IBGE divulga a Pesquisa Mensal de Serviços referente a julho, primeira leitura do setor no terceiro trimestre. Os analistas do Bradesco esperam avanço de 0,2% na comparação com o mês anterior, em um resultado que será acompanhado como termômetro do desempenho dos serviços.

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No exterior, o Banco Central Europeu anuncia sua decisão sobre os juros, com expectativa de elevação da taxa para 2,5%. Nos Estados Unidos, serão divulgados o índice de preços ao produtor, o PPI, os pedidos de auxílio-desemprego e o indicador de confiança da Universidade de Michigan, compondo uma agenda relevante para as expectativas dos mercados sobre os próximos passos da política monetária.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisa foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.