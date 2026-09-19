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Nova Paraná Pesquisas mostra Zucco e Juliana Brizola na disputa pela liderança no RS

Entre os candidatos ao Senado, cinco postulantes têm acima de 20% das intenções de voto

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 set 2026, 07h00
Zucco lidera e Brizola está em segundo lugar
Zucco lidera e Brizola está em segundo lugar  (Redes sociais/Reprodução/Thiago Cristino/Câmara dos Deputados)
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Nova Paraná Pesquisas mostra Zucco e Juliana Brizola na disputa pela liderança no RS Priorizar nos meus resultados Google

Novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas mostra o deputado federal Luciano Zucco (PL) na liderança pela corrida ao governo do Rio Grande do Sul nas eleições deste ano. O parlamentar tem 36,4% das intenções de voto, de acordo com os números divulgados neste sábado, 19. Logo atrás aparece Juliana Brizola (PDT) com 31,3%. Os dois líderes oscilaram dentro da margem de erro no comparativo com a pesquisa realizada em agosto. Na terceira posição está Gabriel Souza (MDB) com 12,9%. Depois, Marcelo Maranata (PSDB) tem 3,1%, Cesar Pontes (PCO), com 2%, Priscila Voigt (UP), 1%, e Rejane de Oliveira (PSTU), 0,8%. Nenhum, branco ou nulo somam 6,7%. Não sabem ou não opinaram representam 5,7%.

Tabela comparativa da situação eleitoral para governador do Rio Grande do Sul em 2026, com percentuais de intenção de voto para candidatos e opções como Não sabe/Não opinou e Nenhum/Branco/Nulo, referentes aos meses de julho, agosto e setembro
O comparativo das últimas três pesquisas no RS (Paraná Pesquisas/Divulgação)

De acordo com a divulgação feita pelo instituto, todos os candidatos oscilaram dentro da margem de erro no comparativo entre agosto e a pesquisa atual. Foram entrevistadas 1.352 pessoas em 63 municípios gaúchos para elaboração do levantamento entre os dias 16 e 18 deste mês. A amostra atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,7 pontos percentuais para os resultados gerais.

Eleição no Senado tem cinco candidatos acima de 20% nas intenções de voto

A disputa por duas cadeiras ao Senado Federal tem Manuela D’Ávila (PSOL), com 32,2%, na liderança, de acordo com os dados do Paraná Pesquisas. Na sequência, Marcel Van Hattem (Novo) tem 29,5%, Paulo Pimenta (PT), 25,4%, Ubiratan Sanderson (PL), 21,2%, e Rigotto (MDB), 20,6%. Depois, Daniela Mulheres Socialistas (PSTU), tem 4,1%, Frederico Antunes (PSD), 3,5%, Tania Peres (UP), 3%, Luciano do MLB  (UP), 2,1%, Milton Cardoso (PSDB), 2,1%, Renato Jaguarão (Cidadania), 1,8%, Regis Ethur (PSTU), 1%, e Ric Jones (PCO), com 0,4%. Nenhum, branco ou nulo somam 8,4%. Não sabem ou não opinaram, 7,8%.

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