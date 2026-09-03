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Brasil

O que diz a nova Paraná Pesquisas sobre a disputa pelo governo paranaense

Levantamento foi realizado com 1.280 eleitores em 56 municípios do Estado entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 07h00 | Atualizado em 3 set 2026, 07h05
Três homens em close-up, da esquerda para a direita: um homem de cabelos escuros e terno azul com gravata azul, falando em um microfone; um homem barbudo de cabelos castanhos e terno escuro com gravata cinza; e um homem de cabelos castanhos e terno azul com gravata preta, também falando em um microfone
Candidatos ao governo do Paraná: Sergio Moro, Requião Filho e Sandro Alex. (Carlos Moura/Agência Senado | Assembleia Legislativa do Paraná | Kayo Magalhães/Câmara dos Deputados)
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Novo levantamento do Paraná Pesquisas divulgado nesta quinta-feira, 3, mostra Sergio Moro (PL) na liderança da disputa pelo governo paranaense nas eleições deste ano. Na sequência, aparecem Requião Filho (PDT) e Sandro Alex (PSD). O senador está com 45% das intenções de voto, enquanto os outros dois bem colocados têm 24% e 17,5%, respectivamente. Os demais candidatos não atingiram 1% na pesquisa. Adriano Funileiro (PCO) e Tayná Miessa (UP) marcaram 0,9% cada. Doutor Alexandre Salomão (Mobiliza) e Luiz França (Missão) estão com 0,5% e Samuel de Mattos (PSTU) surge com 0,4%. Nenhum, branco ou nulo somam 5,4%, enquanto não souberam ou não responderam 4,9%.

Tabela comparativa da situação eleitoral para governador do Paraná em agosto e setembro de 2026. Sergio Moro lidera com 46,1% em agosto e 45,0% em setembro. Requião Filho tem 23,4% e 24,0%, e Sandro Alex 16,5% e 17,5% nos respectivos meses. Outros candidatos e percentuais de não sabe/não opinou e brancos/nulos também são apresentados
No comparativo entre agosto e setembro, candidatos oscilaram na margem de erro (Paraná Pesquisas/Reprodução)

O Paraná Pesquisas também perguntou aos entrevistados sobre a percepção de qual candidato a governador irá ganhar as próximas eleições. Para 49,4%, Moro deve ser o próximo chefe do Poder Executivo estadual. Para 15,9% e 14,9%, Requião Filho e Sandro Alex, respectivamente, sairão vitoriosos. Já para 0,3%, Salomão ou Tayná devem vencer. Adriano, França e Mattos somam, cada um, 0,2% da percepção do eleitorado. Não sabem ou não opinaram somam 18,5%. 

Ainda segundo o levantamento, Requião Filho é o mais rejeitado entre os candidatos no pleito com 36,6%. Depois, Moro com 24,6%, Sandro Alex, com 10,9%. Tayná é rejeitada por 5,5%. Na sequência, Adriano (4,7%), Salomão (4,1%), França (3,2%) e Mattos (2,9%). Não sabem ou não responderam somam 14,5%. Poderia votar em todos, 6,4%.

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Para a realização desta pesquisa foi utilizada uma amostra de 1.280 eleitores em 56 municípios, segundo o Paraná Pesquisas. A amostra representativa do Estado do Paraná atinge um grau de confiança de 95% para uma margem estimada de erro de 2,8 pontos percentuais para os resultados gerais para mais ou para menos. A coleta de dados realizada através de entrevistas pessoais, domiciliares e presenciais ocorreram entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro. O levantamento está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o n.º PR-03399/2026, informou o instituto.

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