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Nova fase da Operação Contenção mira braço do CV liderado pelo traficante Abelha

São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em Armação dos Búzios, Cabo Frio, Belford Roxo e Nova Iguaçu; oito pessoas foram detidas

Por Paula Freitas Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 jul 2026, 09h39
Cartaz de procurado com fundo preto e borda branca. No topo, PROCURADO em vermelho, seguido por «ABELHA» e WILTON CARLOS RABELLO QUINTANILHA em branco. Abaixo, uma foto de um homem de pele clara, cabelo curto escuro, barba rala, olhando fixamente para frente. No canto inferior direito da foto, um QR code. Na parte inferior do cartaz, informações de contato para denúncia: WHATSAPP (21) - 2253-1177, DENUNCIE 2253 1177 e DENUNCIE 0300 253 1177, além de endereços de sites e aplicativo
Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, um dos principais articuladores do Comando Vermelho (CV) no Rio de Janeiro. (Disque Denúncia/Divulgação)
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A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira, 1°, uma nova fase da Operação Contenção para desarticular a estrutura operacional do Comando Vermelho (CV) na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços em Armação dos Búzios, Cabo Frio, Belford Roxo e Nova Iguaçu — os dois últimos, na Baixada Fluminense. Os alvos são integrantes da facção por trás do tráfico de drogas, controle territorial e ataques armados na região.

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) contam com o apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da 126ª DP (Cabo Frio). Até a última atualização, oito pessoas haviam sido presas. As investigações revelaram a atuação do CV em comunidades da Região dos Lagos.

Os criminosos são liderados pelo traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, foragido da Justiça e apontado como um dos principais articuladores da facção. Segundo as diligências, ele coordena os crimes diretamente do Rio de Janeiro.

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“Ao longo das apurações, os policiais da especializada reuniram um amplo conjunto probatório, incluindo mídias extraídas de celulares e contas de integrantes da organização criminosa”, afirmou a Polícia Civil em nota. “As imagens mostram criminosos ostentando armamento de guerra, comercializando entorpecentes, promovendo incursões armadas em áreas dominadas por facções rivais e instalando barricadas para restringir a circulação da população.”

O trabalho de inteligência também identificou um “sofisticado esquema” de entrega de drogas por delivery. Através de aplicativos de mensagens, usuários faziam pedidos, efetuavam pagamentos e recebiam os entorpecentes no endereço indicado.

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A ação desta quarta integra a Operação Contenção, ofensiva do governo do estado para conter e reprimir o avanço territorial do Comando Vermelho a partir do desmantelamento de estruturas financeira, logística e operacional da organização. Até o momento, a operação já resultou em mais de 370 prisões e na apreensão de 480 armas, incluindo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições.

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