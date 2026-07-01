Nova fase da Operação Contenção mira braço do CV liderado pelo traficante Abelha

A Polícia Civil realizou nesta quarta-feira, 1°, uma nova fase da Operação Contenção para desarticular a estrutura operacional do Comando Vermelho (CV) na Região dos Lagos do Rio de Janeiro. São cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão em endereços em Armação dos Búzios, Cabo Frio, Belford Roxo e Nova Iguaçu — os dois últimos, na Baixada Fluminense. Os alvos são integrantes da facção por trás do tráfico de drogas, controle territorial e ataques armados na região.

Agentes da Delegacia de Repressão a Entorpecentes da Capital (DRE-CAP) contam com o apoio de equipes do Departamento-Geral de Polícia Especializada (DGPE) e da 126ª DP (Cabo Frio). Até a última atualização, oito pessoas haviam sido presas. As investigações revelaram a atuação do CV em comunidades da Região dos Lagos.

Os criminosos são liderados pelo traficante Wilton Carlos Rabello Quintanilha, o Abelha, foragido da Justiça e apontado como um dos principais articuladores da facção. Segundo as diligências, ele coordena os crimes diretamente do Rio de Janeiro.

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“Ao longo das apurações, os policiais da especializada reuniram um amplo conjunto probatório, incluindo mídias extraídas de celulares e contas de integrantes da organização criminosa”, afirmou a Polícia Civil em nota. “As imagens mostram criminosos ostentando armamento de guerra, comercializando entorpecentes, promovendo incursões armadas em áreas dominadas por facções rivais e instalando barricadas para restringir a circulação da população.”

O trabalho de inteligência também identificou um “sofisticado esquema” de entrega de drogas por delivery. Através de aplicativos de mensagens, usuários faziam pedidos, efetuavam pagamentos e recebiam os entorpecentes no endereço indicado.

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A ação desta quarta integra a Operação Contenção, ofensiva do governo do estado para conter e reprimir o avanço territorial do Comando Vermelho a partir do desmantelamento de estruturas financeira, logística e operacional da organização. Até o momento, a operação já resultou em mais de 370 prisões e na apreensão de 480 armas, incluindo 190 fuzis, e mais de 51 mil munições.