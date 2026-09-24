Nos primeiros oito meses de 2026, Paraná registra queda nos índices de criminalidade

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O Paraná consolida a redução da criminalidade, registrando quedas significativas nos índices de latrocínio (38%) e homicídios (7%) nos primeiros oito meses de 2026. Os resultados, que vêm de uma tendência desde 2024, são atribuídos a investimentos e estratégias de inteligência da segurança pública do estado. Leia mais para entender como o estado alcançou esses patamares.

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O estado do Paraná registrou recuo nos índices de criminalidade nos primeiros oito meses de 2026. O resultado confirma uma tendência já observada em 2024 e 2025. De janeiro a agosto, os casos de latrocínio tiveram queda de 38%, enquanto os homicídios recuaram 7% em comparação ao mesmo período do ano passado, segundo dados do Ministério da Justiça e Segurança Pública obtidos pelo Radar.

No balanço de janeiro a agosto de 2026, os roubos seguidos de morte (latrocínios) caíram para 18 ocorrências, frente a 29 registros no mesmo período de 2025. Já os homicídios dolosos recuaram de 784 para 729 casos.

Em um recorte comparativo mais amplo, a performance da segurança pública paranaense registra resultados ainda mais significativos. Frente aos oito primeiros meses de 2018, ano anterior ao início da gestão de Ratinho Junior (PSD), as taxas de latrocínio e homicídio caíram 69% e 43%, respectivamente.

Para o Secretário de Estado da Segurança Pública, coronel Hudson Teixeira, o alcance dos patamares atuais está atrelado a uma combinação de fatores. “Nossas polícias se antecipam à ação criminosa no estado por meio de inteligência e planejamento para as ações ostensivas e operações. Dessa forma, conseguimos elevar o padrão de segurança oferecido aos paranaenses”, explica o titular da pasta.

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O governo do Paraná investiu cerca de 334 milhões de reais em um pacote estruturante para as forças policiais. Os recursos visam melhorias que vão de equipamentos de informática e armamentos a dispositivos para comunicação integrada. Outro reforço importante vem da frota aérea, que saltou de duas aeronaves, em 2019, para 18 unidades a serviço do estado, em uma estratégia para blindar a operação e garantir mais proteção à população.