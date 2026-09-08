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Brasil

Nomes da MPB celebram 80 anos do Sesc em programação especial por todo o país

Diferentes ritmos e estilos se apresentam em diversos shows realizados nos dias 12 e 13 de setembro

Por Gabriel Sabóia Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 8 set 2026, 18h30
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Caetano Veloso durante a apresentação do louvor 'Deus Cuida de Mim' (Reprodução/Instagram)
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Do samba à MPB, do rock ao rap. O Festival Celebra Sesc 80 anos reúne diferentes ritmos e estilos em diversos shows gratuitos realizados nos dias 12 e 13 de setembro, em todas as regiões do país. Nos palcos estarão grandes artistas como: Caetano Veloso, em Brasília; Xande de Pilares e Péricles, no Amazonas; Paula Toller, no Tocantins; Samuel Rosa, em Mato Grosso do Sul; Seu Jorge, em Alagoas; Marcelo Jeneci, na Bahia; Banda Sayonara, no Amapá; Moacyr Luz, no Espírito Santo; Oswaldo Montenegro, no Maranhão; Renato Teixeira, em Santa Catarina; e Rashid, em São Paulo.

A variedade dos artistas acompanha a própria presença do Sesc no território nacional. A programação conta com diferentes linguagens e estilos da música brasileira, em uma celebração que valoriza a riqueza cultural do país e ocupa espaços públicos de forma gratuita.

Ao longo de oito décadas, o Sesc atua em áreas como educação, saúde, cultura, lazer e assistência, acompanhando as transformações da sociedade brasileira e promovendo a qualidade de vida da população por meio de projetos e atividades permanentes em todo o país.

Mais do que grandes espetáculos, esses shows celebram uma trajetória de 80 anos dedicada a transformar vidas através da cultura e do bem-estar.

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