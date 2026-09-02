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Brasil

Noivas invadem loja por não receberem vestidos às vésperas de casamento

Centenas de mulheres buscaram ajuda da polícia para resolver situação

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 set 2026, 12h47 | Atualizado em 2 set 2026, 12h57
Pessoas e carros na rua, com um SUV branco e um preto estacionados, e um carro cinza em primeiro plano. Ao fundo, edifícios e árvores, com um grupo de pessoas próximas aos veículos e um homem de camisa vermelha segurando uma câmera sob um guarda-chuva azul
Noivas invadem loja após não receberem vestidos (./Arquivo pessoal)
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Noivas invadem loja por não receberem vestidos às vésperas de casamento Priorizar nos meus resultados Google

O desespero de noivas que ficaram sem respostas sobre os vestidos alugados levou dezenas de clientes à porta da My Vintage Dress, em Pinheiros, na Zona Oeste de São Paulo, nesta terça-feira, 1º. As mulheres encontraram a loja fechada e aparentemente esvaziada. A movimentação acabou com a polícia no local.

Após o episódio, as clientes criaram um grupo de mensagens que já reúne mais de 300 pessoas para compartilhar informações e acompanhar os desdobramentos do caso. Há relatos de mulheres com casamentos marcados para setembro que ainda não receberam os vestidos.

Uma das noivas que esteve diante da loja contou à coluna GENTE que alugou, em julho, um vestido por 7 mil reais, parcelado em seis vezes. Ela faria a primeira prova em 9 de setembro, mas descobriu o fechamento repentino antes da data. “Fui pessoalmente ao endereço e encontrei o estabelecimento fechado e aparentemente esvaziado”, relatou a noiva, que não quis se identificar. Segundo ela, outras clientes estavam no local na mesma situação, incluindo algumas que estariam com casamento marcado para o próximo fim de semana.

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“O impacto vai muito além do prejuízo financeiro. Um vestido de noiva envolve planejamento, expectativa e prazos difíceis de recompor, especialmente tão perto do casamento. Além da insegurança de não saber se receberei o vestido contratado, agora preciso buscar uma alternativa às pressas e lidar com um gasto que não estava previsto”, desabafou.

A cliente registrou boletim de ocorrência no dia 1º de setembro, no 14º Distrito Policial de Pinheiros. “Espero que o caso seja investigado, que as responsáveis prestem esclarecimentos e que todas as clientes afetadas recebam uma solução”, concluiu.

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Em nota, a My Vintage Dress afirmou que enfrenta problemas em sua operação e que está priorizando as noivas com casamentos mais próximos. “Sabemos que muitas clientes estão entrando em contato ao mesmo tempo e entendemos a ansiedade e a necessidade de respostas. No entanto, o volume de mensagens recebidas está muito acima da nossa capacidade imediata de retorno, e por isso não conseguiremos responder todas simultaneamente”, informou, garantindo que todas serão procuradas individualmente.

A proprietária da loja também se manifestou. Em uma publicação nas redes sociais, Camila Rossi lamentou o ocorrido e a “ângústia” das noivas e pediu para que deixem a equipe trabalhar. “O tumulto na loja e no ateliê impactou diretamente nosso trabalho. Além de interromper a produção em um momento crítico, a situação assustou nossa equipe e algumas funcionárias estão com medo de trabalhar”, escreveu.

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Segundo Camila, eles também foram vítimas do episódio. “Existe uma grave situação interna sendo apurada que nos atingiu profundamente e sobre a qual ainda não podemos compartilhar detalhes. Isso, porém, não diminui nossa responsabilidade de buscar soluções (…) Não estamos parados e não desistimos. Estamos trabalhando incansavelmente para entregar todos os vestidos”, afirmou.

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