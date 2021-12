No sul da Bahia, 58 cidades estão submersas e 72, em estado de emergência

Após visita ao sul da Bahia, alagada por fortes chuvas nos últimos dias, o governador do estado, Rui Costa, disse que 58 cidades estão submersas. Em seu perfil no Twitter, ele disse que visitou, entre outras localidades, Itabuna e Itajuípe. “Na história recente da Bahia, não lembro de tragédia tão grande”, escreveu. O total de mortos subiu para 18 pessoas, de acordo com o Corpo de Bombeiros. O ministro da Cidadania, João Roma, também sobrevoou a região e percorreu alguns municípios,

Em Ilhéus, Costa assinou novo decreto estadual que inclui mais 47 cidades na lista de municípios em situação de emergência em decorrência das chuvas intensas. Até ontem, 25 cidades faziam parte da lista. Com a atualização, já são 72 que sofrem com os efeitos dos temporais.

Acabei de receber novo levantamento e temos, neste momento, 37 cidades fortemente atingidas pelas chuvas. Visitei Itabuna e Itajuípe e as imagens são muito fortes. Na história recente da Bahia, não lembro de tragédia tão grande. Vamos seguir trabalhando e cuidando das pessoas. pic.twitter.com/RlLdPL2x5K — Rui Costa (@costa_rui) December 26, 2021

Passam a fazer parte da lista os municípios de Anagé, Angical, Arataca, Aurelino Leal, Barra do Choça, Belo Campo, Brejolândia, Caatiba, Caetanos, Camacan, Canavieiras, Coaraci, Cotegipe, Dário Meira, Firmino Alves, Floresta Azul, Gandu, Governador Mangabeira, Ibicaraí, Ibipeba, Igrapiúna, Iguaí, Ipiaú, Itabuna, Itaju do Colônia, Itapé, Itapetinga, Itapitanga, Itaquara, Itororó, Jequié, Jussiape, Lafaiete Coutinho, Manoel Vitorino, Marcionílio Souza, Milagres, Pau Brasil, Poções, Santanópolis, Santa Inês, Sapeaçu, Ubaíra, Ubatã, Uruçuca, Valença, Vitória da Conquista e Wanderley.

Já estavam em situação de emergência as cidades de Alcobaça, Belmonte, Caravelas, Eunápolis, Encruzilhada, Guaratinga, Ibicuí, Ibirapuã, Ilhéus, Itabela, Itagimirim, Itamaraju, Itanhém, Itapebi, Jucuruçu, Lajedão, Macarani, Medeiros Neto, Mucuri, Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, Santa Cruz Cabrália, Teixeira de Freitas e Vereda.

O decreto assinado pelo governador Rui Costa será publicado ainda neste domingo no Diário Oficial do Estado e tem validade de 90 dias. Com a publicação, fica autorizada a mobilização de todos os órgãos estaduais para apoiar as ações de resposta ao desastre, reabilitação do cenário e reconstrução das cidades.

Com o aumento do número de cidades atingidas pelas fortes chuvas, o governo baiano ampliou mais uma vez a estrutura de apoio às vítimas. Além de Ilhéus, as cidades de Itapetinga, Vitória da Conquista, Ipiaú e Santa Inês também contam com postos avançados. Em Itamaraju, continua funcionando o gabinete avançado.

Costa disse que a água inundou tanto a zona rural quanto os centros das cidades, “Temos helicópteros fazendo o resgate de pessoas que estão em cima dos telhados. A outra linha é de assistência, levar cesta básica, água potável e colchões para as pessoas poderem dormir”.

Força-tarefa

Uma força-tarefa com 161 pessoas, composta por bombeiros militares da Bahia, Espírito Santo, Minas Gerais, São Paulo, Rio Grande do Norte, Maranhão, Paraíba, Sergipe, além das policias Militar da Bahia e Rodoviária Federal, está atuando na operação.

O número de militares também de outras forças e voluntários está crescendo a cada instante para atender população. O objetivo principal é unir esforços para minimizar o sofrimento daqueles que foram e estão sendo mais atingidos pela forte chuva que cai em várias cidades da Bahia.

Até o momento, os municípios mais atingidos na região Sul são Ibicaraí, Itajuípe, Itapitanga, Coaraci, Camamu, Canavieiras, Igrapiúna,Itacaré, Maraú, Una, Uruçuca, Itambé, Itororó, Itapetinga, Acatiba.

Na região dos municípios de Itororó e Itapetinga, 47 pessoas e oito animais foram resgatados. Em Itororó, foi realizado o resgate de 35 pessoas que estavam em áreas alagadas com a utilização do barco. Em Itapetinga foram realizados mais 12 salvamentos de pessoas.