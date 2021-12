No STF, maioria vota por passaporte da vacina ou quarentena

Nesta quarta-feira (15), o Supremo Tribunal Federal optou por manter a decisão do ministro Luís Roberto Barroso e exigir o passaporte da vacina para quem chegar ao Brasil. A decisão de Barroso foi anunciada no dia 11.

Agora, para brasileiros e estrangeiros que vivem no Brasil que viajaram ao exterior depois do dia 14 de dezembro, será possível optar por uma de duas alternativas: apresentar o comprovante de imunização completa ou testar negativo para Covid-19 e fazer uma quarentena de cinco dias, a qual terá fim apenas com um novo teste negativo.

Os estrangeiros que não fornecerem o passaporte da vacina às autoridades poderão ter a entrada no país impedida. Segundo Barroso, o controle do comprovante pode ser feito no embarque e fiscalizado pelas próprias companhias aéreas.

O presidente Jair Bolsonaro é contrário à exigência do documento, e afirma enganosamente que demandá-lo seria equivalente a colocar uma coleira no viajante.

Em frente ao STF durante uma coletiva, o governador de São Paulo, João Doria, afirmou que o Supremo foi alertado de que a medida sendo votada não está sendo posta em prática pelas autoridades brasileiras. “O país fez um esforço enorme de investimento, de custo, de mobilização de profissionais de saúde, e a população brasileira fez sua opção majoritária pela vacinação. Não faz sentido que o Brasil possa se tornar o destino de pessoas não vacinadas. Aqui não será um jardim de recreio para pessoas negacionistas para pessoas que não se vacinam.”, disse.

Segundo ele, trata-se de uma exigência de ordem sanitária, e não política. “Temos que proteger a população brasileira depois de um enorme esforço feito por governadores, por prefeitos, por profissionais da saúde, pela própria população para que tenham sua imunidade preservada em relação àqueles que desejam vir ao Brasil. Serão bem-vindos, se estiverem vacinados”, declarou Doria.