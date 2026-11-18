O diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, atribuiu o afastamento de delegados envolvidos nas investigações do Banco Master a uma quebra de confiança provocada pelo descumprimento de uma determinação interna. Durante audiência no Senado, nesta quarta-feira, Andrei afirmou que a equipe responsável pelo caso deixou de apresentar uma minuta de relatório solicitada pelo diretor de Combate ao Crime Organizado da corporação.

A explicação foi dada após questionamento do senador Alessandro Vieira (MDB-SE), que cobrou esclarecimentos sobre a responsabilidade de Andrei pela movimentação dos delegados Daniel Mostardeiro Cola e Wedson Cajé Lopes. O parlamentar também perguntou se a participação do diretor-geral em eventos com o banqueiro Daniel Vorcaro, controlador do Banco Master, poderia ter influenciado as decisões tomadas no âmbito da investigação.

“Eu poderia, de mão própria, fazer o relatório. Então, deleguei à minha equipe essa tarefa. A questão da confiança foi quebrada porque houve uma determinação do diretor de Combate ao Crime Organizado para que a equipe fizesse uma minuta do relatório e a encaminhasse a mim. Para surpresa de todos, não houve apresentação dessa minuta. É aí que mora a quebra de confiança”, afirmou Andrei.

O diretor-geral sustentou que a ausência do documento solicitado comprometeu a relação entre os investigadores e a direção da Polícia Federal.

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“A equipe não confia no diretor e se recusa a fazer uma minuta, e o diretor perde a confiança”, acrescentou.

Andrei também defendeu a possibilidade de determinar sucessivas revisões dos relatórios produzidos pela corporação, sob o argumento de que os documentos precisam observar os parâmetros constitucionais e as orientações do Supremo Tribunal Federal (STF).

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“Mandaria refazer os relatórios quantas vezes fossem necessárias para respeitar a Constituição e as determinações e orientações da Suprema Corte”, declarou.

A audiência conjunta das comissões de Constituição e Justiça (CCJ) e de Segurança Pública foi convocada em meio aos questionamentos sobre alterações em relatórios da PF encaminhados à Presidência do STF, que abordam eventual envolvimento de integrantes da Corte no caso Master.

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A participação de Andrei na sessão foi confirmada ao próprio Alessandro Vieira na manhã desta quarta-feira, após o diretor-geral se reunir, na noite anterior, com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).