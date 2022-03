No Rio, máscaras deixam de ser obrigatórias também em locais fechados

O uso de máscara em locais abertos e fechados da cidade do Rio de Janeiro deixa de ser obrigatório a partir desta terça-feira, 8. Até o decreto publicado em edição extra do Diário Oficial nesta tarde, estava permitido dispensar o objeto de proteção apenas em espaços abertos. A medida foi decretada a partir da decisão do comitê científico que auxilia a gestão municipal, segundo o prefeito Eduardo Paes (PSD).

“Atendendo recomendação do comitê científico da prefeitura do Rio, edição extra do Diário Oficial nesta tarde libera o uso de máscaras em espaços abertos e fechados na cidade do Rio de Janeiro. Quando atingirmos 70% na dose de reforço, acaba também o passaporte da vacinação”, escreveu Paes no Twitter.

O Rio tem hoje a menor taxa de transmissão da covid desde o início da pandemia. Apesar disso, a máscara em locais fechados segue recomendada para pessoas com comorbidades de alto risco, não vacinadas, imunodeprimidas ou que apresentem sintomas gripais.