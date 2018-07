No Rio, bandidos armados assaltam crianças em van escolar

No Rio de Janeiro sob intervenção federal na segurança, bandidos não poupam nem mesmo crianças a caminho da escola. Assaltantes armados roubaram alunos que estavam em uma van escolar no início da manhã desta sexta-feira, 13, na zona norte da cidade. Na ação, levaram até as mochilas com o material escolar dos estudantes. A abordagem foi filmada por um motorista, que também acabou assaltado.

A van escolar é regularizada na Secretaria Municipal de Transportes e o motorista é autônomo. Outros ocupantes de carros foram abordados e um pedestre também acabou roubado. Os bandidos fugiram. A polícia acredita que quatro criminosos participaram do assalto — três são vistos nas imagens — e investiga se os assaltantes são da favela do Jacaré, próxima ao local onde ocorreu o crime.