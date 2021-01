No Rio, ato simbólico marca vacinação de idosos que começa nesta segunda

Ato simbólico realizado na manhã deste domingo, 31, no Palácio da Cidade, em Botafogo, zona sul do Rio de Janeiro, marcou o início da vacinação de maiores de 80 anos contra a Covid-19, que começa nesta segunda, 1, em idosos a partir de 99 anos de idade.

O ator Orlando Drummond, 102 anos, e o compositor Nelson Sargento, 96 anos, foram vacinados durante a cerimônia, que contou com a participação do prefeito Eduardo Paes e do secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz.

Foram vacinadas também a costureira Sebastiana Farnezi da Conceição, 98 anos, moradora de Jacarepaguá, zona oeste; Dulcinéia Gomes Pedrada, 97 anos, residente em Copacabana; e Neiva Gomes Brandão, 95 anos, moradora de Ipanema.

O prefeito Eduardo Paes afirmou que o dia é dia de alegria. “Estamos começando a vacinação da população em geral, priorizando os idosos. É emocionante ver o Nelson Sargento, e saber que ele vai poder continuar cantando sua poesia; e também ver o seu Peru (personagem marcante do ator Orlando Drummond). Nosso sonho é que a gente possa vacinar todas as pessoas acima de 60 anos de idade”, disse Paes.

O ator e dublador Orlando Drummond disse estas emocionado. “Isso é um batismo, e espero que todos tenham a mesma esperança que eu”.

Nelson Sargento estava acompanhado da mulher, Evonete Matos, de 71 anos. “Estava pensando muito nesse momento e graças a Deus estou aqui. Estou sentindo falta da música. Estou aqui para ser vacinado e poder trabalhar”, disse. O compositor, que é presidente de honra da Mangueira, brincou: “Ela quer se vacinar já, mas é uma jovem ainda”.

Segmentação

O público maior de 80 anos começará a ser vacinado de forma segmentada, por idades diferenciadas a cada dia. A prefeitura acredita que, dessa forma, o atendimento será mais organizado e sem promover aglomerações.

O secretário municipal de Saúde, Daniel Soranz, destacou que a cidade está abastecida de doses suficientes para esta etapa de vacinação. “Temos as vacinas aqui no Rio. Hoje começa a parte mais importante da campanha. É um momento emocionante para a sociedade, para quem vai poder vacinar seus avós, seus pais, sua família. Infelizmente, eu não pude. Perdi minha avó por covid-19”, revelou o secretário.

A prefeitura ressaltou, por meio de sua assessoria de imprensa, que o idoso deve levar documento de identidade e, se possível, caderneta de vacinação. Mais de 130 mil pessoas já foram vacinadas no município. À medida em que novas doses da vacina forem entregues, o público da campanha será ampliado.

Para a vacinação de idosos acamados, a orientação é procurar a unidade de referência no site Onde Ser Atendido e entrar em contato para dar as informações necessárias. A equipe fará o cadastro e passará as orientações sobre a vacinação.

Calendário

Abaixo, na sequência, o calendário de vacinação de idosos a partir dessa segunda-feira (1º de fevereiro):

Segunda-feira (1º)- Pessoas a partir de 99 anos

Terça-feira (2) – 98 anos

Quarta-feira (3) – 97 anos

Quinta-feira (4) – 96 anos

Sexta-feira (5) – 95 anos

Sábado (6) – a partir de 95 anos

Segunda-feira (8) – 94 anos

Terça-feira (9) – 93 anos

Quarta-feira (10) – 92 anos

Quinta-feira (11) – 91 anos

Sexta-feira (12) – 90 anos

Sábado (13) – 90 E 94 anos

Segunda-feira (15) – Pessoas a partir de 89 anos

Terça-feira (16) – Pessoas com 88 anos

Quarta-feira (17) – Pessoas com 87 anos

Quinta-feira (18) – Pessoas com 86 anos

Sexta-feira (19) – Pessoas com 85 anos

Sábado (20) – entre 85 e 89 anos

Segunda-feira (22) – 84 anos

Terça-feira (23) – 83 anos

Quarta-feira (24) – 82 anos

Quinta-feira (25) – 81 anos

Sexta-feira (26) – 80 anos

Sábado (27) – 80 e 84 anos

Com Agência Brasil