No início do ano, Rio registra menor número de roubos de rua desde 2005

Um relatório do Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro mostrou que, nos dois primeiros meses deste ano, os roubos de rua – roubo a transeunte, roubo de aparelho celular e roubo em coletivo – diminuíram 10% no estado em comparação com 2022. Foram 8.881 casos entre janeiro e fevereiro de 2023, contra 9.909 em 2022 – o menor valor para o período dos últimos 18 anos. Essa é uma época chave para a análise desse tipo de crime por conta da alta temporada do turismo no estado, que conta com visitas de todo o mundo no período de Reveillon e Carnaval.

No entanto, o Rio de Janeiro apresentou aumento de 6% nos casos de letalidade violenta, como em casos de homicídio doloso, latrocínio, lesão corporal seguida de morte e morte por intervenção de agente das forças de segurança. No primeiro bimestre deste ano, 768 morreram nessas condições, tendo sido 405 somente em fevereiro.

“Temos investido em tecnologia e inteligência, além de melhorar as condições de trabalho dos policiais para levar cada vez mais segurança a quem mora e investe no nosso estado”, disse o governador Cláudio Castro, após elogiar o trabalho das secretarias de polícia do estado.

Assim como no caso dos roubos de rua, crimes contra o patrimônio – como roubo de carga e de veículo -, também registraram queda no período, de 8% e 7%, respectivamente. Nos roubos de carga, o número de casos foi o menor dos últimos 10 anos e, no de veículos, o menor desde 2011. Cerca de dez armas de fogo foram retiradas por dia das ruas do Rio, sendo um fuzil tirado de circulação por dia.