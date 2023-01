No Carnaval, ministra Daniela e marido Waguinho são Inocentes

A escola de samba Inocentes de Belford Roxo vai convidar a ministra do Turismo Daniela Carneiro (União Brasil) para o desfile na Marquês de Sapucaí no dia 18 de fevereiro, sábado de Carnaval, assim como Waguinho (União Brasil), prefeito do município da Baixada Fluminense.

A agremiação disputa o grupo de acesso da Liga das Escolas de Samba do Rio de Janeiro. O enredo deste ano teve dedo da política, revela Reginaldo Ferreira Gomes, presidente da Inocentes. “Ela nos sugeriu um enredo sobre empoderamento feminino, por isso, decidimos tratar das paneleiras de Goiabeiras, no Espírito Santo”, conta.

Além de chefe da escola de samba, Reginaldo foi vereador do município de Belford Roxo e chegou a ser presidente da Câmara de Vereadores da cidade. Já seu filho, Rodrigo Ferreira Gomes, é vereador de Belford Roxo e presidente de honra da Inocentes. Ambos receberam pagamentos da prefeitura em todos os anos entre 2015 e 2022. O último, no valor de 9,8 mil reais, consta de março de 2022. O pai, no cargo de secretário municipal de Habitação e Urbanismo; o filho, como secretário municipal de Esporte e Lazer.

A generosidade do prefeito Waguinho com a família também se estendeu à mulher de Rodrigo, Juliana Frathane Ferreira Leite. Casada em julho de 2019 com Rodrigo, ela ocupou o cargo de assessora estratégica de gestão educacional, em 2020, com um salário de 6 mil reais. E, entre 2021 e 2022, foi secretária executiva da Saúde da cidade, até deixar o cargo em setembro do ano passado. Ela é coreógrafa da comissão de frente da Inocentes de Belford Roxo e trabalhou dois anos no cargo de assistente no Departamento de gestão de Benefícios na Alerj.

A respeito do convite concedido à ministra, Reginaldo revelou o alinhamento de Daniela e Waguinho com a escola. “Todo ano convidamos ela e o prefeito, mais por serem evangélicos e por nos apoiarem. Mas eles nunca participaram. Acredito que este ano ela estará na nossa diretoria, pois os desfiles fazem parte do maior momento do turismo no nosso estado”, explicou Reginaldo.

