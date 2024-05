Nível do Guaíba tem leve alta e chega a 4,64 metros

O nível do Guaíba teve uma leve alta na madrugada deste domingo, 12, e atingiu 4,64 metros, com a chuva intensa que caiu em Porto Alegre, conforme medição da Agência Nacional de Águas (ANA).

No último boletim informado pela Defesa Civil nesta manhã, o número de mortos subiu para 143 pessoas.

O Rio Grande do Sul deve seguir com chuvas fortes neste domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Ao todo, são cinco avisos emitidos para o estado, incluindo um de grande perigo para os acumulados de chuva na região do Vale do Taquari e Grande Porto Alegre.

O Rio Taquari voltou a subir, ultrapassando a cota de inundação em algumas cidades. Em Lajeado, a prefeitura informou que, às 8h30 deste domingo, o rio atingiu a marca de 21,50 m, diferença de 28 cm para a leitura anterior, realizada uma hora antes. Às 0h, o Taquari alcançou 20,14 m. Na cidade, o rio começa a atingir casas na marca de 19,8 m.

As chuvas que atingiram o Estado provocam danos e alterações no tráfego nas rodovias estaduais gaúchas. Atualmente, são 85 trechos com bloqueios totais e parciais em 49 rodovias, entre estradas, pontes e balsas.

As informações são do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), consolidadas com o Comando Rodoviário da Brigada Militar (CRBM), abrangendo também rodovias concedidas e as administradas pela Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR).