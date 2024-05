Nível do Guaíba recua para 4,74 metros, ainda acima da cota de inundação

O nível do Lago Guaíba, que banha a cidade de Porto Alegre e sua região metropolitana, caiu para 4,74 metros, segundo medição da Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Infraestrutura (SEMA) do Rio Grande do Sul e da Agência Nacional de Águas (ANA) por volta das 6h desta sexta-feira, 10. A marca, no entanto, segue bem acima da cota de inundação, que é de 3 metros.

Por outro lado, a marca agora está abaixo da registrada em 1941, que foi de 4,76 metros e era o recorde histórico do lago antes da tragédia desta semana. Em razão das fortes chuvas que atingem o estado desde a semana passada, o nível do Guaíba chegou a atingir o recorde de 5,33 metros na manhã de domingo, 5. Dias antes, uma das casas de bombas responsáveis por conter as águas em Porto Alegre falhou, e o lago inundou as ruas do centro histórico da capital gaúcha.

Desde o início da semana, uma breve trégua nos temporais que atingem o estado permitiu uma baixa gradual no volume do Lago Guaíba — que também é chamado de “Rio Guaíba” por sua extensão, embora não tenha saída para o mar. No entanto, as tempestades intermitentes voltaram na quarta-feira, e o corpo hídrico sofreu uma nova cheia, chegando a 5,04 metros durante a madrugada antes de voltar a cair.

Tragédia já deixou 113 mortos

De acordo com o boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul divulgado na manhã desta sexta-feira, as enchentes no estado já atingiram 435 municípios gaúchos e causaram ao menos 113 mortes – uma outra está sob investigação -, além de deixar 756 pessoas feridas e outras 146 desaparecidas. Mais de 337 mil moradores em todo o estado encontram-se desalojados e quase 70 mil estão em abrigos. Ao todo, são 1.916.070 pessoas afetadas pelos temporais.

Na manhã de quinta-feira, o governo federal anunciou um pacote de 51 bilhões de reais em medidas de alívio financeiro para trabalhadores, empresários e municípios gaúchos. Segundo o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, as ações incluem o pagamento antecipado de seguro-desemprego, abono salarial e restituição do Imposto de Renda.

Também foram concedidas condições especiais de juros para trabalhadores rurais, empresas e instituições públicas, além da liberação de aportes em uma série de fundos de investimentos e garantidores de crédito no estado.