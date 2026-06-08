Nísia Trindade lança livro sobre bastidores da pandemia e sua chegada no Ministério da Saúde

A ex-ministra da Saúde Nísia Trindade inicia no próximo dia 22, no Rio de Janeiro, uma série de eventos de lançamento do livro Ainda há tempo. A obra apresenta bastidores do combate à pandemia de Covid-19, quando Nísia era presidente da Fiocruz, e o início de sua passagem pelo governo federal.

O livro tem orelha escrita pelos médicos Drauzio Varella e Margareth Dalcomo. O primeiro lançamento acontece na Uerj, com sessão de autógrafos e debate sobre o tema com a autora, o sociólogo André Botelho e a reitora da instituição, Gulnar Azevedo.

Entre junho e julho, o livro será apresentado em outras oito cidades. No dia 27, em São Paulo, a ex-ministra do Meio Ambiente e deputada federal Marina Silva (Rede-SP) falará sobre o capítulo dedicado à crise humanitária do povo yanomami.

Além da agenda de lançamentos do livro, Nísia participará, no dia 30, da abertura da exposição “Vida Reinventada”, no Centro Cultural do Ministério da Saúde, no Rio de Janeiro. A mostra propõe uma reflexão sobre os impactos da pandemia e seus desdobramentos .