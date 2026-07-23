Nísia Trindade e Cármen Lúcia vão participar de ato contra feminicídio

A ex-ministra da Saúde Nísia Trindade participa na próxima segunda-feira da 78ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), realizada pela primeira vez em Niterói (RJ).

Com o tema “Ciência para todos: soberania, desenvolvimento e inclusão”, o evento reúne pesquisadores, estudantes, gestores públicos e representantes da sociedade civil.

“Vai ser um encontro muito importante porque coloca na pauta o fortalecimento da ciência como instrumento para a soberania do país e para a redução das desigualdades”, afirma Nísia.

Entre as atividades, a ex-ministra participa do “Ato contra o Feminicídio”, às 11h30, ao lado da ministra do STF Cármen Lúcia, da ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos, e da presidente da SBPC, Francilene Procópio Garcia.

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A 78ª Reunião Anual da SBPC acontece entre os dias 26 de julho e 1º de agosto e contará com conferências, mesas-redondas, minicursos, exposições e atividades culturais e científicas, todas gratuitas e abertas ao público.