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Brasil

‘Ninguém aguenta mais o sequestro da nossa democracia’, diz Flávio Bolsonaro

Após ações na Justiça, TV Globo cancelou debate entre presidenciáveis

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 1 out 2026, 21h35
Flávio Bolsonaro em entrevista à TV Globo
Flávio Bolsonaro criticou decisões da Justiça  (Reprodução/TV Globo)
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‘Ninguém aguenta mais o sequestro da nossa democracia’, diz Flávio Bolsonaro Priorize VEJA no Google

O candidato a presidente da República pelo PL, Flávio Bolsonaro, afirmou nesta quinta-feira, 1º, que ninguém mais aguenta o “sequestro” que a “democracia sofreu” ao comentar sua decisão em não participar do debate na TV Globo nesta noite.

“Eu tenho um alerta a fazer pra todo mundo. Eu não vou compactuar com censura e interferência do Judiciário nas eleições. Como vocês podem ver, estava todo mundo aqui pronto pra ir pra Globo, para o debate, nos preparando. Em respeito aos milhões de brasileiros que estavam aguardando as nossas propostas, o debate sério, de alto nível, nós vamos agora fazer uma live na TV Celular com Flávio Bolsonaro”, disse o presidenciável.

A TV Globo anunciou o cancelamento do debate entre os candidatos à Presidência da República diante de “duas notificações” relacionadas à realização do encontro entre os postulantes ao cargo máximo do país. O enfrentamento entre os presidenciáveis estava previsto para começar por volta das 22h.

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Antes, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) havia decidido não participar para ser entrevistado por um programa de podcast. Flávio resolveu declinar horas antes. Uma decisão do ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal (STF), obrigou a emissora a incluir Renan Santos (Missão) do debate.

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“As regras que estabelecem que candidatos devem ser obrigatoriamente convidados para debates em rádio e TV são determinadas por lei e reguladas por portaria do Tribunal Superior Eleitoral: devem ser convidados obrigatoriamente os candidatos de partidos com representação de pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional”, disse trecho da nota da emissora.

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