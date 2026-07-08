Nikolas diz que renuncia ao mandato se provarem que ajudou Michelle contra Flávio

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Nikolas Ferreira (PL-MG) nega veementemente ter participado da produção do vídeo de Michelle Bolsonaro contra Flávio e eleva o tom: promete renunciar ao mandato caso sua participação seja comprovada. A acusação veio da jornalista Andréia Sadi, que apontou envolvimento de pessoas ligadas ao deputado na elaboração do material que expôs a crise no bolsonarismo.

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O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) afirmou nesta terça-feira, 7, que renunciará ao mandato caso seja comprovado que ele participou da produção do vídeo em que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) expôs a crise com o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). A declaração foi feita após a jornalista Andréia Sadi, da GloboNews, afirmar que pessoas ligadas ao parlamentar teriam ajudado na elaboração do material.

Segundo Sadi, integrantes que trabalham ou já trabalharam com Nikolas teriam participado da produção dos vídeos publicados por Michelle em 24 de junho. Na ocasião, a ex-primeira-dama afirmou ter sido humilhada e maltratada pelo enteado durante uma ligação telefônica e tornou públicas divergências políticas dentro do PL.

Ainda de acordo com a jornalista, a produção do vídeo teria sido cuidadosamente planejada para reforçar a imagem de Michelle como principal herdeira política do bolsonarismo. “Teve gente que trabalhou com Nikolas, que conhece como Nikolas faz os vídeos, que ajudou Michelle naquele vídeo, que de amador não tem nada. Foi totalmente roteirizado, totalmente planejado. Tem um plano”, afirmou Andréia Sadi durante o programa.

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Em publicação nas redes sociais, Nikolas negou qualquer participação e elevou o tom da resposta. “Não tive qualquer participação nisso. E digo mais: se conseguirem provar que eu participei, coordenei ou me envolvi na produção desse vídeo, eu renuncio ao meu mandato”, escreveu.

O deputado também rebateu outra informação mencionada durante o programa, segundo a qual estaria articulando a eleição de uma bancada própria para deixar o PL. “Se essa fosse a intenção, eu já estaria em outro partido. Estou trabalhando para eleger uma bancada de deputados legitimamente de direita, honestos e que compartilham do meu sonho de mudar o Brasil”, afirmou.

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Nikolas ainda acusou integrantes da própria direita de alimentar informações à imprensa. “Ao que parece, mais uma vez indivíduos mal-intencionados estão brifando a imprensa da qual sempre se disseram inimigos para criar narrativas contra mim. É nisso que a direita está se transformando. Inventem outra. Patéticos.”

Em nota enviada à VEJA, a assessoria do parlamentar classificou como “absolutamente falsa” a informação de que integrantes de sua equipe tenham participado da elaboração do vídeo de Michelle Bolsonaro.

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“O deputado Nikolas Ferreira, nem qualquer integrante de sua equipe, participou da concepção, roteirização, produção, gravação, edição ou qualquer outra etapa relacionada ao referido vídeo”, afirma o comunicado.

A manifestação de Nikolas ocorre em meio ao acirramento da disputa interna no bolsonarismo. Os vídeos publicados por Michelle Bolsonaro aprofundaram o desgaste público com Flávio Bolsonaro e evidenciaram divergências sobre os rumos do grupo político às vésperas da campanha presidencial de 2026.