Nicolao Dino substitui Aragão na vice-procuradoria-geral Eleitoral

O subprocurador-geral da República Nicolao Dino ocupará o posto de vice-procurador-geral Eleitoral, responsável por atuar – sob orientação do procurador-geral da República, Rodrigo Janot – em ações que correm no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A função era desempenhada por Eugênio Aragão, que se afastou do Ministério Público em março para assumir o posto de ministro da Justiça.

Dino será o novo braço direito de Janot para ações que tramitam no TSE, como os pedidos de cassação da chapa da presidente Dilma Rousseff e do vice-presidente Michel Temer.

Integrante do Ministério Público desde 1991, Dino estava à frente da Câmara de Combate à Corrupção do Ministério Público Federal, que coordenou a campanha “Dez Medidas de Combate à Corrupção”. O novo vice-procurador-geral Eleitoral é irmão do governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB).

A portaria de nomeação de Dino foi assinada nesta segunda-feira pela vice-procuradora-geral da República, Ela Wiecko, que chefia a Procuradoria-Geral da República nas ausências de Janot.

