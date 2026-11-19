Neymar defendeu famílias LGBTQIA+ durante uma transmissão ao vivo de jogos com amigos. Em um trecho que viralizou nas redes sociais nesta quarta-feira, 18, o atacante do Santos rebateu uma brincadeira de Cris Guedes, que insistia na necessidade de existir uma figura materna e outra paterna dentro de uma família. “Somos os seus pais. Eu sou seu pai e ele é sua mãe. Você tem que respeitar”, disse o amigo. Neymar questionou a divisão de papéis e ouviu como resposta: “Alguém tem que ser a mãe”. O jogador, então, retrucou: “Não! Hoje em dia existem dois pais, duas mães, mãe sem pai”.

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