Neymar e Virgínia comentam boato de que teriam ficado em festa

Neymar e Virginia Fonseca se manifestaram no domingo, 15, para negar os rumores de que teriam ficado durante uma festa privada em São Paulo. Segundo informações divulgadas pelo Metrópoles, os dois teriam trocado beijos em um evento realizado no dia 6 de novembro, antes do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. A festa teria acontecido em um espaço reservado, onde o uso de celulares era proibido. Neymar, que é casado com Bruna Biancardi, rebateu as especulações. “Não sou de fazer isso aqui nos meus stories, mas dessa vez passaram dos limites. Está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego”, declarou.

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Já a assessoria de Virginia classificou as informações como “absolutamente falsas”. “Virginia nega categoricamente as insinuações e lamenta que especulações dessa natureza sejam tratadas como fatos, sem o devido compromisso com a verdade e sem considerar as consequências de sua divulgação”, afirmou a equipe. Horas depois, Neymar deixou de seguir a influenciadora no Instagram, embora ela continue acompanhando o perfil do jogador.

Não é a primeira vez que os nomes dos dois se envolvem em uma polêmica. Em 2025, Virginia revelou ter telefonado para Neymar por volta das 2h da madrugada para tratar de assuntos relacionados ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr. A ligação provocou desconforto em Bruna Biancardi, que criticou o horário do contato. Na ocasião, a empresária reconheceu que havia sido inconveniente e pediu desculpas publicamente.

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