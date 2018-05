Netshoes perde 58% do valor de mercado após prejuízo do 1º trimestre

Desde que a Netshoes divulgou na segunda-feira, 14, seu balanço reportando um prejuízo de 60,3 milhões de reais no primeiro trimestre deste ano, seu valor de mercado derreteu 58%. Em apenas dois dias, a empresa, que era avaliada em 158,3 milhões de reais no começo da semana, agora não vale mais do que 66,4 milhões, segundo dados da consultoria Economatica.

No final do pregão desta quarta-feira na Bolsa de Nova York, cada ação da varejista online eram vendidas a apenas 2,14 dólares, novo recorde negativo. Ontem, as ações já tinham despencado 42% na bolsa americana, sendo vendidos a 2,87 dólares cada.

O estresse dos investidores com a empresa ocorre porque, no mesmo período do ano passado, a Netshoes anunciou perdas de 37,7 milhões de reais. O aumento de 60% no rombo nas finanças da companhia tem levado os analistas do mercado financeiro a desconfiar da capacidade da Netshoes de gerar um fluxo de caixa que seja sustentável para o negócio a médio e longo prazo.

No documento divulgado junto do balanço, na segunda-feira, o CEO da Netshoes, Marcio Kumruiam, tentou apaziguar os ânimos do mercado financeiro com a sua empresa, ao afirmar que a estratégia para 2018 é buscar um crescimento mais moderado, priorizando lucratividade no curto prazo. Além disso, ele atribuiu a queda do consumo dos seus produtos a um ambiente desafiador no Brasil causado por “questões macroeconômicas”.