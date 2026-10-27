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Brasil

Neta de Carlos Alberto de Nóbrega expõe influenciadora por xenofobia contra Nordeste

Bruna Furlan cobrou posicionamento da marca em que a influenciadora trabalhava

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 out 2026, 12h27
Duas mulheres jovens em close-up, lado a lado. À esquerda, uma mulher de cabelos ruivos ondulados com franja, maquiagem leve e blusa verde-oliva. À direita, uma mulher de cabelos pretos lisos, maquiagem marcante, brinco de argola, colar de brilhantes com pingente de cruz e jaqueta jeans com detalhes brilhantes
Bruna e Isa -  (Reprodução/Instagram)
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Neta de Carlos Alberto de Nóbrega expõe influenciadora por xenofobia contra Nordeste Priorize VEJA no Google

Neta de Carlos Alberto de Nóbrega, Bruna Furlan expôs declarações atribuídas a uma influenciadora, Isa Placucci, em seu perfil no Instagram. Entre os conteúdos compartilhados, o perfil mostrava uma pergunta sobre a possibilidade de retirar o Nordeste do Brasil. Em outro, Bruna mencionou uma recente viagem de Isa à praia de Pipa (RN). “Na hora de passar o ano novo em Pipa, no nordeste, está ótimo né?”, questionou ela, expondo críticas apontadas como xenofóbicas nas redes sociais.

(A coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Bruna também compartilhou um vídeo em que Isa teria afirmado que pessoas pobres não deveriam estudar e chamado de “antas” pessoas que votaram no presidente Lula (PT). Diante da repercussão, Bruna cobrou um posicionamento da empresa em que a criadora de conteúdo trabalhava, a marca Aya Pitaya, de acessórios multifuncionais para mulheres.

Nesta terça-feira, 27, após repercussão, Isa divulgou um vídeo em que pede desculpas pelas falas contra os nordestinos. “Minha fala sobre o Nordeste foi desrespeitosa e preconceituosa. Eu reconheço o meu erro e entendo a indignação e a dor que causei (…). Estou refletindo sobre o que aconteceu e quero aprender com esse erro”. A marca Aya Pitaya não se manifestou até o momento.

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