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Nespresso passa a recolher cápsulas usadas na porta de casa em São Paulo

Novo serviço integra a logística reversa às entregas do e-commerce e já alcança mais de 22 mil CEPs na capital e na Grande São Paulo

Por Machado da Costa Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 10h00 | Atualizado em 11 ago 2026, 17h30
Nespresso em promoção Black Friday
Máquina de café da Nespresso (Foto/Divulgação)
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A Nespresso começou a recolher cápsulas usadas na casa dos clientes de São Paulo no mesmo momento em que entrega novas compras. O serviço está disponível inicialmente em mais de 22 mil CEPs da capital e da Região Metropolitana.

A nova modalidade transforma a própria operação de e-commerce da companhia em um canal de logística reversa. Ao concluir uma compra pelo site ou aplicativo, o consumidor pode informar que pretende devolver cápsulas usadas. A transportadora recebe a indicação e faz a coleta durante a entrega do novo pedido.

O material segue para o centro de reciclagem da Nespresso em Valinhos, operado pela Crivellaro Ambiental. Lá, o alumínio é separado da borra do café sem uso de água. O metal retorna à cadeia produtiva, enquanto a borra é destinada à produção de biometano.

A companhia já mantém mais de 400 pontos de coleta no país e também recebe cápsulas pelos Correios. Entre 13 e 16 de agosto, ainda fará uma campanha nacional em suas boutiques, oferecendo brindes a consumidores que entregarem cápsulas usadas de qualquer marca. Em uma ação semelhante realizada em março, mais de duas toneladas adicionais de cápsulas foram recolhidas em quatro dias.

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