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Brasil

Nenhum festival de música leva política tão a sério quanto a Festa do Peão de Barretos

Assista ao ‘Giro nas Redes’ dessa terça-feira, 25

Por Valmir Moratelli Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 20h00 | Atualizado em 25 ago 2026, 20h03
Andressa Suita, Gusttavo Lima e seus dois filhos, Gabriel e Samuel, em pé no palco de um rodeio. Andressa, à esquerda, veste roupa marrom com franjas e segura um chapéu branco. Os filhos, no centro, usam camisas listradas e jeans. Gusttavo, à direita, de camiseta preta e jeans, segura um chapéu marrom e uma bandeira do Brasil. Todos olham para cima, cantando, com o fundo escuro e letreiros vermelhos BARRETOS
Gusttavo Lima e família cantam o hino nacional na Festa do Peão de Barretos -  (Reprodução/Reprodução)
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Nenhum festival de música na atualidade consegue levar o assunto “política” tão a sério quanto a Festa do Peão de Barretos. Em sua 71ª edição, o evento já chegou causando polêmica.

Ana Castela, que foi a “embaixadora” da festa do peão no ano passado, resolveu cumprimentar e tirar fotos ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira durante o evento. O encontro gerou repercussão nas redes sociais e provocou críticas de Luana Piovani e Pabblo Vittar, que fizeram ataques públicos à cantora.

Gusttavo Lima tentou não entrar no campo político, como se isso fosse possível. Durante sua apresentação, foram ouvidos xingamentos e vaias ao nome do presidente Lula. Gusttavo, que já declarou apoio a Jair Bolsonaro em outras eleições, preferiu falar agora sobre a valorização da família.

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O cantor, que já havia sido “embaixador” do evento em 2017 e 2018, retornou após três anos afastado e até reforçou nas redes sociais a frase “embaixador só tem um”. Na plateia, nomes da direita, como: Tarcisio, governador de São Paulo que tenta a reeleição; e Flavio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da república.

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A 71ª Festa do Peão de Barretos tem estimativa de movimentar cerca de 600 milhões de reais na economia local e regional. E deve contar com mais de 900 mil visitantes ao longo de toda a programação. Apenas a venda de ingressos tem expectativa de somar 150 milhões de reais.

A festa vai até domingo, dia 30. Entre os principais destaques dos próximos dias: Alexandre Pires se apresenta nesta quarta, Bruno e Marrone na quinta, e Zezé di Camargo e Luciano na sexta. Ou seja, entre música sertaneja, berrantes e rodeios. Quando a sanfona toca, o palanque grita. Barretos sempre arruma um jeito de incluir política na sua arena de atrações.

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