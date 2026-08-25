Nenhum festival de música leva política tão a sério quanto a Festa do Peão de Barretos

Nenhum festival de música na atualidade consegue levar o assunto “política” tão a sério quanto a Festa do Peão de Barretos. Em sua 71ª edição, o evento já chegou causando polêmica.

Ana Castela, que foi a “embaixadora” da festa do peão no ano passado, resolveu cumprimentar e tirar fotos ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira durante o evento. O encontro gerou repercussão nas redes sociais e provocou críticas de Luana Piovani e Pabblo Vittar, que fizeram ataques públicos à cantora.

Já Gusttavo Lima tentou não entrar no campo político, como se isso fosse possível. Durante sua apresentação, foram ouvidos xingamentos e vaias ao nome do presidente Lula. Gusttavo, que já declarou apoio a Jair Bolsonaro em outras eleições, preferiu falar agora sobre a valorização da família.

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O cantor, que já havia sido “embaixador” do evento em 2017 e 2018, retornou após três anos afastado e até reforçou nas redes sociais a frase “embaixador só tem um”. Na plateia, nomes da direita, como: Tarcisio, governador de São Paulo que tenta a reeleição; e Flavio Bolsonaro, candidato do PL à presidência da república.

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A 71ª Festa do Peão de Barretos tem estimativa de movimentar cerca de 600 milhões de reais na economia local e regional. E deve contar com mais de 900 mil visitantes ao longo de toda a programação. Apenas a venda de ingressos tem expectativa de somar 150 milhões de reais.

A festa vai até domingo, dia 30. Entre os principais destaques dos próximos dias: Alexandre Pires se apresenta nesta quarta, Bruno e Marrone na quinta, e Zezé di Camargo e Luciano na sexta. Ou seja, entre música sertaneja, berrantes e rodeios. Quando a sanfona toca, o palanque grita. Barretos sempre arruma um jeito de incluir política na sua arena de atrações.

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