Nem Lula nem Flávio: pesquisa mostra a disparada de candidato do Missão em São Paulo

Enquanto Lula e Flávio Bolsonaro travam uma acirrada batalha pela liderança na disputa presidencial, um candidato que “corre por fora” vem ganhando tração — ao menos, entre o eleitorado de São Paulo. Uma nova pesquisa Real Time Big Data publicada nesta terça-feira, 16, indica que o ativista Renan Santos (Missão) foi o único pré-candidato ao Planalto que cresceu junto aos eleitores paulistas.

Segundo a pesquisa divulgada hoje, Renan Santos acumula 10% das intenções de voto no primeiro turno em São Paulo. Na comparação com a sondagem anterior, de março, o ativista e empresário disparou 8 pontos percentuais, ao passo que todos os demais presidenciáveis recuaram ou ficaram estáveis no levantamento.

Presidente — 1º turno (cenário único)

Flávio Bolsonaro (PL): 36% (era 38%)

Lula (PT): 31% (era 34%)

Renan Santos (Missão): 10% (era 2%)

Romeu Zema (Novo): 5% (era 4%)

Joaquim Barbosa (DC): 4% (não havia sido testado)

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (era 6%)

Aécio Neves (PSDB): 3% (não havia sido testado)

Outros: 1%

Nulo/Branco: 4%

Não sabe/Não respondeu: 3%

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Dentro da chamada “terceira via”, que engloba os pré-candidatos aspirantes a alternativas à polarização PT-PL, Renan Santos desponta como favorito entre os eleitores paulistas. Ele supera os ex-governadores Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Aécio Neves (PSDB) e o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), todos tecnicamente empatados na quarta posição da pesquisa.

A sondagem de rejeição eleitoral em São Paulo também favorece, ao menos por enquanto, a pré-candidatura de Renan Santos. Ligado ao antigo Movimento Brasil Livre (MBL), grupo que originou o partido Missão, o ativista é considerado inviável para 30% dos eleitores — bem abaixo de candidatos mais conhecidos no estado, como Lula e Flávio, que encabeçam o ranking.

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O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Rejeição eleitoral — São Paulo

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Lula (PT): 51%

Flávio Bolsonaro (PL): 50%

Aécio Neves (PSDB): 47%

Cabo Daciolo (Mobiliza): 40%

Ronaldo Caiado (PSD): 38%

Romeu Zema (Novo): 34%

Samara Martins (UP): 33%

Rui Costa Pimenta (PCO): 33%

Joaquim Barbosa (DC): 30%

Renan Santos (Missão): 30%

Hertz Dias (PSTU): 28%

Edmilson Costa (PCB): 28%

Augusto Cury (Avante): 26%

Poderia Votar em Todos: 1%

Não Sabe / Não Respondeu: 3%

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 13 e 15 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04419/2026.