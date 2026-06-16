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Brasil

Nem Lula nem Flávio: pesquisa mostra a disparada de candidato do Missão em São Paulo

Desempenho de Renan Santos surpreende e supera rivais da chamada 'terceira via', segundo levantamento Real Time Big Data publicado nesta terça-feira

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 10h09 | Atualizado em 16 jun 2026, 10h46
Três homens em close-up, lado a lado. À esquerda, Lula, idoso, cabelo e barba brancos, terno roxo, camisa branca e gravata vermelha estampada, falando em um microfone. No centro, um homem jovem com barba rala, camiseta branca e um microfone de lapela preto, olhando para cima com a boca aberta. À direita, Flávio Bolsonaro, de meia-idade, terno cinza, camisa branca e gravata azul estampada, falando em um microfone
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; o ativista Renan Santos (Missão); e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Redes sociais/Reprodução/Andressa Anholete/Agência Senado)
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Nem Lula nem Flávio: pesquisa mostra a disparada de candidato do Missão em São Paulo Priorize VEJA no Google

Enquanto Lula e Flávio Bolsonaro travam uma acirrada batalha pela liderança na disputa presidencial, um candidato que “corre por fora” vem ganhando tração — ao menos, entre o eleitorado de São Paulo. Uma nova pesquisa Real Time Big Data publicada nesta terça-feira, 16, indica que o ativista Renan Santos (Missão) foi o único pré-candidato ao Planalto que cresceu junto aos eleitores paulistas.

Segundo a pesquisa divulgada hoje, Renan Santos acumula 10% das intenções de voto no primeiro turno em São Paulo. Na comparação com a sondagem anterior, de março, o ativista e empresário disparou 8 pontos percentuais, ao passo que todos os demais presidenciáveis recuaram ou ficaram estáveis no levantamento.

Presidente — 1º turno (cenário único)

  • Flávio Bolsonaro (PL): 36% (era 38%)
  • Lula (PT): 31% (era 34%)
  • Renan Santos (Missão): 10% (era 2%)
  • Romeu Zema (Novo): 5% (era 4%)
  • Joaquim Barbosa (DC): 4% (não havia sido testado)
  • Ronaldo Caiado (PSD): 3% (era 6%)
  • Aécio Neves (PSDB): 3% (não havia sido testado)
  • Outros: 1%
  • Nulo/Branco: 4%
  • Não sabe/Não respondeu: 3%
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Dentro da chamada “terceira via”, que engloba os pré-candidatos aspirantes a alternativas à polarização PT-PL, Renan Santos desponta como favorito entre os eleitores paulistas. Ele supera os ex-governadores Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD) e Aécio Neves (PSDB) e o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC), todos tecnicamente empatados na quarta posição da pesquisa.

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A sondagem de rejeição eleitoral em São Paulo também favorece, ao menos por enquanto, a pré-candidatura de Renan Santos. Ligado ao antigo Movimento Brasil Livre (MBL), grupo que originou o partido Missão, o ativista é considerado inviável para 30% dos eleitores — bem abaixo de candidatos mais conhecidos no estado, como Lula e Flávio, que encabeçam o ranking.

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O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Rejeição eleitoral — São Paulo

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  • Lula (PT): 51%
  • Flávio Bolsonaro (PL): 50%
  • Aécio Neves (PSDB): 47%
  • Cabo Daciolo (Mobiliza): 40%
  • Ronaldo Caiado (PSD): 38%
  • Romeu Zema (Novo): 34%
  • Samara Martins (UP): 33%
  • Rui Costa Pimenta (PCO): 33%
  • Joaquim Barbosa (DC): 30%
  • Renan Santos (Missão): 30%
  • Hertz Dias (PSTU): 28%
  • Edmilson Costa (PCB): 28%
  • Augusto Cury (Avante): 26%
  • Poderia Votar em Todos: 1%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 3%

A pesquisa Real Time Big Data ouviu 2.000 eleitores no estado de São Paulo entre os dias 13 e 15 de junho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com índice de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-04419/2026.

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