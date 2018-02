Nelma Kodama é investigada em caso de receptação de joias

A doleira Nelma Kodama, presa na Lava Jato em 2014, é alvo de investigação da Polícia Civil por receptação de joias. As informações são do Fantástico.

De acordo com a polícia, as joias foram roubadas em agosto de 2017 no bairro do Morumbi, zona sul de São Paulo. Na ocasião, uma quadrilha armada com fuzis foi flagrada por câmeras de segurança no imóvel. Os bandidos roubaram objetos avaliados em mais de R$ 1.000.000, entre eles um conjunto de peças de rubi avaliada em R$ 250 mil. Em setembro, 10 integrantes da quadrilha foram mortos pela polícia durante uma tentativa de assalto no mesmo bairro, em confronto que teve repercussão nacional.

A dona dos adereços que foram roubadas entregou à polícia fotos de Nelma Kodama utilizando um conjunto de joias de rubi. Ela afirma que as peças têm desenho exclusivo, e que tem certeza de que as peças são as mesmas que foram levadas pela quadrilha.

Em entrevista ao Fantástico, Kodama afirma que as joias da fotografia lhe foram oferecidas por um comerciante por R$ 30 mil. Ela diz que tirou as fotos vestindo os rubis a pedido de um vendedor de joias de Cuiabá, a quem ela pediu uma avaliação independente para saber se o valor cobrado era compatível com o produto.

De acordo com Kodama, o vendedor passou as fotos para outras pessoas, entre elas, a própria vítima do roubo. “Era um comerciante que apresenta joias de pessoas que precisam vender, não tem origem de roubo nenhum”, afirma. “Não receptei, não fiquei com nada. Simplesmente recebi, vi, olhei e devolvi”.

A polícia realizou uma operação de busca e apreensão na casa onde a doleira cumpre prisão domiciliar, mas não encontrou as joias.