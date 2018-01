Negociações por apoio à Previdência e Maia nas manchetes do dia

As negociações do presidente Michel Temer por apoio à reforma da Previdência e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, estão nas manchetes dos principais jornais do país nesta quarta-feira. O Globo destaca que Temer recorreu ao Supremo Tribunal Federal para tentar manter indicação de Cristiane Brasil ao Ministério do Trabalho. Na Folha de S.Paulo, Temer dá R$ 10 bilhões de verba a projetos em redutos eleitorais dos deputados. Nos dois casos, o objetivo é conseguir votos por mudanças na lei de aposentadoria. Já Maia costura apoio de pelo menos quatro partidos e tem estrutura de pré-campanha ao Planalto, segundo o Estado de S.Paulo.

O Globo

Dependente de aliados, Temer insiste em Cristiane Brasil

O esforço de Temer em emplacar a filha do presidente do PTB, Roberto Jefferson, revela a necessidade do governo de agradar à base aliada às vésperas da votação da reforma da Previdência. Cristiane Brasil seguiu impedida de assumir o cargo após a descoberta de que ela havia sido condenada a pagar dívidas trabalhistas a dois ex-motoristas.

Folha de S.Paulo

Por votos para nova Previdência, Temer dará verba para obra

Temer fornecerá ao seu articulador no Congresso, ministro Carlos Marun (Secretaria de Governo), “munição” de R$ 10 bilhões para angariar votos de parlamentares para a reforma da Previdência. O dinheiro sairia da economia gerada neste ano com a aprovação das novas regras para a aposentadoria.

O Estado de S.Paulo

Maia monta equipe e tenta alianças de olho no Planalto

Maia já monta equipe, flerta com legendas e inicia uma série de viagens, dentro e fora do País, depois de assumir sua pré-candidatura à Presidência. Ele também começou a montar uma estrutura de pré-campanha, com marqueteiro e economistas, e tem dito que não adianta assumir posições avançadas em temas polêmicos, “porque a sociedade não aceita”.



Valor Econômico

Arrecadação de dezembro deixa o governo eufórico

Os dados preliminares sobre a arrecadação de tributos administrados pela Receita Federal, em dezembro, deixaram o governo eufórico. “Ela ficou 4,5% acima da própria estimativa para o mês feita pelos técnicos”, informou uma fonte credenciada da área econômica.

Estado de Minas

Alerta nas férias

Febre amarela causa mais duas mortes em Minas, e outras doenças também requerem cuidado nesta época.