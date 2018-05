Navio porta-contêineres colide com três balsas no Porto de Santos

Um navio porta-contêineres colidiu com três balsas de transporte de veículos na noite deste domingo (6) no Porto de Santos, próximo ao Guarujá, no litoral de São Paulo. O acidente não deixou vítimas.

O navio Santos Express tem cerca de 330 metros de comprimento e, de acordo com a estatal de Desenvolvimento Rodoviário de São Paulo (Dersa), entrava pelo canal do Porto quando atingiu as embarcações da companhia.

Duas das balsas estavam atracadas no pier do estaleiro, fora de operação em razão do baixo movimento. A terceira estava no local de chegada e já havia descarregado todos os veículos que transportava, resultando na colisão sem vítimas.[

As embarcações ficaram danificadas e, a partir de agora, a Dersa avaliará a extensão dos danos materiais. Em virtude dos reparos, a frequência das balsas, que fazem o transporte marítimo entre as cidades litorâneas de Santos, Guarujá, Bertioga, São Sebastião, Ilhabela e Cananeia, pode ser afetada, com aumento no tempo de espera, de acordo com a estatal.