Navio naufraga no Amapá; há pessoas desaparecidas e uma morte

Uma embarcação de médio porte chamada Anna Karoline 3 naufragou na madrugada deste sábado, 29, no sul do Amapá. O navio saiu da localidade do Porto do Grego, no município de Santana (AP), com destino à Santarém (PA), e afundou nas proximidades da Boca do rio Jari. Segundo a Marinha do Brasil “há pessoas desaparecidas e uma morte”.

Por meio da Capitania dos Portos do Amapá, de acordo com o Comandante da embarcação, após um forte vento, passageiros

caíram na água, sendo resgatados por uma balsa que passava pelo local.

“Após tomar conhecimento do ocorrido, a Capitania dos Portos enviou imediatamente uma equipe de Busca e Salvamento para o local do naufrágio a fim de realizar buscas aos desaparecidos. Foi instaurado um inquérito para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

A Marinha do Brasil lamenta o ocorrido e incentiva a sociedade a participar ativamente no esforço de fiscalização”, diz a nota.