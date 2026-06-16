Navio de guerra da Rússia dispara tiros de advertência contra iate no Canal da Mancha

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Um navio de guerra russo realizou “disparos de advertência” contra um iate britânico no Canal da Mancha, próximo a águas territoriais do Reino Unido. O incidente, que não deixou feridos, ocorreu enquanto a fragata Admiral Grigorovich era acompanhada pela Marinha Real britânica, dias após a interceptação de um petroleiro russo.

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Um navio de guerra da Rússia fez “disparos de advertência” contra um iate no Canal da Mancha próximo a águas britânicas, denunciou o governo do Reino Unido nesta terça-feira, 16. Não há feridos, disseram fontes familiarizadas com o caso à agência de notícias Reuters.

Marinheiros a bordo da fragata russa Admiral Grigorovich teriam efetuado disparos de advertência após a aproximação de um iate registrado sob bandeira britânica. A embarcação civil alegou que os tiros foram disparados quando estava a cerca de 457 metros do navio militar.

O episódio ocorreu aproximadamente 37 km ao sul da Isle of Wight, em uma área situada fora das águas territoriais britânicas. A fragata russa estava sendo monitorada por um navio da Marinha Real britânica há alguns dias, segundo a mesma fonte.

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Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre possíveis danos materiais ou medidas adotadas após os disparos.

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Os disparos foram efetuados dois dias depois de comandos britânicos interceptarem, também no Canal da Mancha, um petroleiro pertencente à chamada “frota fantasma” da Rússia, alvo de sanções internacionais. Esta foi a primeira operação do tipo realizada pela Marinha do Reino Unido.