Navio de guerra da Rússia dispara tiros de advertência contra iate no Canal da Mancha
Embarcação civil alegou que os tiros foram disparados quando estava a cerca de 457 metros do navio militar
Um navio de guerra da Rússia fez “disparos de advertência” contra um iate no Canal da Mancha próximo a águas britânicas, denunciou o governo do Reino Unido nesta terça-feira, 16. Não há feridos, disseram fontes familiarizadas com o caso à agência de notícias Reuters.
Marinheiros a bordo da fragata russa Admiral Grigorovich teriam efetuado disparos de advertência após a aproximação de um iate registrado sob bandeira britânica. A embarcação civil alegou que os tiros foram disparados quando estava a cerca de 457 metros do navio militar.
O episódio ocorreu aproximadamente 37 km ao sul da Isle of Wight, em uma área situada fora das águas territoriais britânicas. A fragata russa estava sendo monitorada por um navio da Marinha Real britânica há alguns dias, segundo a mesma fonte.
Até o momento, não foram divulgados detalhes sobre possíveis danos materiais ou medidas adotadas após os disparos.
Os disparos foram efetuados dois dias depois de comandos britânicos interceptarem, também no Canal da Mancha, um petroleiro pertencente à chamada “frota fantasma” da Rússia, alvo de sanções internacionais. Esta foi a primeira operação do tipo realizada pela Marinha do Reino Unido.