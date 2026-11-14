Nas Filipinas, Lula diz que vitória no Brasil pode servir de exemplo contra a extrema direita
Em entrevista ao jornal Inquirer, presidente aborda mobilização eleitoral e defende ampliar relações comerciais com o Sudeste Asiático
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista ao jornal filipino Inquirer, que a mobilização dos brasileiros nas eleições pode servir de exemplo para outros países enfrentarem a extrema direita. A declaração foi divulgada durante sua visita às Filipinas, onde o governo busca ampliar relações comerciais e obter maior acesso aos mecanismos de cooperação do Sudeste Asiático.
Na entrevista, Lula atribuiu o resultado eleitoral à participação da população nas ruas e nas plataformas digitais. O presidente classificou a disputa como a mais importante da história brasileira e afirmou que governará para todos os brasileiros.
“Esta é uma lição que aprendemos e que, sem dúvida, pode ser valiosa também para outros países”, afirmou ao Inquirer, ao tratar da vitória sobre as forças que classificou como de extrema direita.
Lula derrotou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno de outubro. A viagem às Filipinas é a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro ao país e ocorre no ano em que as duas nações completam 80 anos de relações diplomáticas.
Comércio e investimentos na agenda
Na entrevista, Lula também abordou a diversificação do comércio e dos investimentos entre Brasil e Filipinas. Entre as áreas mencionadas estão infraestrutura, semicondutores, inteligência artificial e transformação digital.
A agricultura integra a agenda de cooperação. O presidente apresentou a possibilidade de treinamento para agricultores e agrônomos filipinos e de ampliação das parcerias em segurança alimentar, tecnologia agrícola e pesquisa.
O interesse econômico brasileiro se estende à Associação de Nações do Sudeste Asiático, a Asean. Em 2025, o comércio com o bloco superou US$ 38 bilhões, com saldo positivo de US$ 10 bilhões para o Brasil, conforme informações divulgadas pelo governo brasileiro antes da viagem. O grupo reúne 11 países e mais de 700 milhões de habitantes.
Brasil busca ampliar parceria com bloco asiático
O governo formalizou em janeiro o pedido para elevar a relação com a Asean de parceiro de diálogo setorial para parceiro de diálogo. A mudança permitiria ampliar os canais de coordenação política e diplomática e os mecanismos de cooperação. O reconhecimento depende da concordância dos integrantes do bloco.
A programação da viagem prevê a participação de Lula na abertura da cúpula da Asean neste domingo, 15, em Manila. É o segundo ano consecutivo em que o presidente brasileiro é convidado para o encontro, após participar da reunião realizada na Malásia em 2025.