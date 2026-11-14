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Brasil

Nas Filipinas, Lula diz que vitória no Brasil pode servir de exemplo contra a extrema direita

Em entrevista ao jornal Inquirer, presidente aborda mobilização eleitoral e defende ampliar relações comerciais com o Sudeste Asiático

Por Ligia Moraes Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 14 nov 2026, 11h15
O presidente Lula durante sua chegada a Manila, nas Filipinas.
Na entrevista, Lula também abordou a diversificação do comércio e dos investimentos entre Brasil e Filipinas. (Ricardo Stuckert/PR/Reprodução)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou, em entrevista ao jornal filipino Inquirer, que a mobilização dos brasileiros nas eleições pode servir de exemplo para outros países enfrentarem a extrema direita. A declaração foi divulgada durante sua visita às Filipinas, onde o governo busca ampliar relações comerciais e obter maior acesso aos mecanismos de cooperação do Sudeste Asiático.

Na entrevista, Lula atribuiu o resultado eleitoral à participação da população nas ruas e nas plataformas digitais. O presidente classificou a disputa como a mais importante da história brasileira e afirmou que governará para todos os brasileiros.

“Esta é uma lição que aprendemos e que, sem dúvida, pode ser valiosa também para outros países”, afirmou ao Inquirer, ao tratar da vitória sobre as forças que classificou como de extrema direita.

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Lula derrotou Flávio Bolsonaro (PL) no segundo turno de outubro. A viagem às Filipinas é a primeira visita de Estado de um presidente brasileiro ao país e ocorre no ano em que as duas nações completam 80 anos de relações diplomáticas. 

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Comércio e investimentos na agenda

Na entrevista, Lula também abordou a diversificação do comércio e dos investimentos entre Brasil e Filipinas. Entre as áreas mencionadas estão infraestrutura, semicondutores, inteligência artificial e transformação digital.

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A agricultura integra a agenda de cooperação. O presidente apresentou a possibilidade de treinamento para agricultores e agrônomos filipinos e de ampliação das parcerias em segurança alimentar, tecnologia agrícola e pesquisa.

O interesse econômico brasileiro se estende à Associação de Nações do Sudeste Asiático, a Asean. Em 2025, o comércio com o bloco superou US$ 38 bilhões, com saldo positivo de US$ 10 bilhões para o Brasil, conforme informações divulgadas pelo governo brasileiro antes da viagem. O grupo reúne 11 países e mais de 700 milhões de habitantes. 

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Brasil busca ampliar parceria com bloco asiático

O governo formalizou em janeiro o pedido para elevar a relação com a Asean de parceiro de diálogo setorial para parceiro de diálogo. A mudança permitiria ampliar os canais de coordenação política e diplomática e os mecanismos de cooperação. O reconhecimento depende da concordância dos integrantes do bloco. 

A programação da viagem prevê a participação de Lula na abertura da cúpula da Asean neste domingo, 15, em Manila. É o segundo ano consecutivo em que o presidente brasileiro é convidado para o encontro, após participar da reunião realizada na Malásia em 2025.

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Luiz Inácio Lula da Silva
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