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APURAÇÃO DAS ELEIÇÕES 2026

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PL - 22 Flavio Bolsonaro 42,34% 142.169 VOTOS
Presidente
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REPUBLICANOS - 10 Alan Rick 0,00% 0 VOTOS
PP - 11 Mailza Assis 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AC
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PSD - 55 Omar Aziz 0,00% 0 VOTOS
PL - 22 Professora Maria Do Carmo 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - AM
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PP - 11 Celina Leão 58,54% 5.126 VOTOS
PT - 13 Leandro Grass 41,46% 3.630 VOTOS
GOVERNADOR - DF
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MDB - 15 Ricardo Ferraço 0,00% 0 VOTOS
REPUBLICANOS - 10 Lorenzo Pazolini 0,00% 0 VOTOS
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PT - 13 Cadu De Lula 0,00% 0 VOTOS
UNIÃO - 44 Allyson 0,00% 0 VOTOS
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UNIÃO - 44 Professora Dorinha 0,00% 0 VOTOS
PSDB - 45 Vicentinho Júnior 0,00% 0 VOTOS
GOVERNADOR - TO
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Brasil

‘Não tenho notícia de dificuldades de votação no RS’, diz Eduardo Leite

Campanha do PL havia pedido prorrogação da votação por 'questões climáticas' em cidades gaúchas; governador cita chuvas, mas nega 'cerceamento'

Por Bruno Caniato Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 out 2026, 18h22
Homem branco de barba e cabelo escuro, vestindo camisa bege e camiseta branca, com fones de ouvido brancos, olhando para frente. Ao fundo, estantes escuras cheias de livros coloridos e alguns porta-retratos
O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), em entrevista a VEJA+TV (Reprodução/VEJA)
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‘Não tenho notícia de dificuldades de votação no RS’, diz Eduardo Leite Priorize VEJA no Google

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), negou que as chuvas na região tenham prejudicado o comparecimento no segundo turno de eleição neste domingo, 25.

“Não apenas Rio Grande do Sul, mas Santa Catarina e Paraná tiveram chuvas torrenciais, acabam tendo impacto nas comunidades. Eu não tenho notícia pelas nossas equipes que tenha, pelos eventos recentes, havido algum tipo de cerceamento ou dificuldades pra que as pessoas pudessem acessar os locais de votação”, disse Leite em entrevista a VEJA+TV neste domingo.

Mais cedo, a campanha de Flávio Bolsonaro havia solicitado ao TSE que estendesse o prazo de votação em razão das “condições climáticas” em várias regiões, citando cidades em Minas Gerais e no Rio Grande do Sul onde as chuvas teriam impedido eleitores de votar.

O horário de votação acabou sendo prorrogado até as 19h, não pelo pedido do PL, mas por uma ação do PT junto ao Supremo Tribunal Federal — o ministro Cristiano Zanin acatou a demanda da campanha petista, que denunciou prefeitos baianos por supostamente impedir a circulação de ônibus durante a votação.

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