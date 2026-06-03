Para Lula, o país não pode ser tratado mais com nação inferior. “Eu vou repetir uma coisa aqui: O Trump foi eleito pelo povo americano e eu respeito o resultado eleitoral. Eu fui eleito pelo povo brasileiro e ele tem que respeitar a vontade do povo. Eu não fui eleito imperador da América Latina e muito menos o Trump foi eleito imperador. O que espero é que os membros do Conselho de Segurança da ONU tenham a capacidade de se reunir e discutir qual é o papel do órgão, se é para manter a paz ou fomentar a guerra”, disse Lula.

“Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos”

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Nesta terça, o Escritório do Representante Comercial dos Estados Unidos (USTR, na sigla em inglês) concluiu uma nova investigação da seção 301 e propôs uma tarifa de 10% a 12,5% para o Brasil, a União Europeia e outros 58 países por suposta falha no combate ao trabalho forçado. A recomendação ocorre um dia após o governo Trump pedir uma sobretaxa de 25% sobre produtos brasileiros.

Mais cedo, o Radar mostrou os bastidores da conversa do chanceler Mauro Vieira com o representante de Comércio dos Estados Unidos, Jamieson Greer, sobre o novo tarifaço. O auxiliar de Trump disse que a Casa Branca deseja negociar com o Brasil e adotar uma saída dialogada para as questões.

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Ainda no discurso no Planalto, sem citar Flávio Bolsonaro ou outros adversários, Lula disse que pessoas estão “tentando trair o país” com interesses eleitorais “rasteiros”. “Estão tentando trair o Brasil com interesses mesquinhos, interesses rasteiros de uma disputa eleitoral. E não há disputa eleitoral, em qualquer país do mundo, que possa dar valor a alguém que trai a pátria, alguém capaz de vender o seu país por interesses mesquinhos”, disse Lula.