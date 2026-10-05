Não deu para o ‘Animal’: Edmundo não se elege deputado no RJ

Apesar de contar com o apreço da esmagadora maioria da torcida do Vasco da Gama, o ex-jogador Edmundo ‘Animal’ não conseguiu reverter tal carinho em votos e ficou para trás na disputa por uma vaga na Câmara dos Deputados pelo Rio de Janeiro. Os resultados eleitorais do último domingo, 4, mostram que o ex-jogador recebeu apenas 35.725 votos.

Concorrendo pela primeira vez como candidato pelo PSDB, Edmundo foi mais um entre diversos ‘boleiros’ a não se dar bem no pleito de 2026.

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