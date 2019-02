‘Não deu para chamar quase ninguém’, diz jogador que escapou do fogo

Um jogador de base do Flamengo escapou ileso do incêndio que ocorreu na madrugada desta sexta-feira 8 no Ninho do Urubu, centro de treinamento do time na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro. Samuel Barbosa, de 16 anos, joga como zagueiro e conta como foi o momento em que o fogo começou a se alastrar nos dormitórios dos atletas.

“Alguns não conseguiram (sair) porque a intensidade do fogo era muita, muita. Aconteceu que o ar condicionado pegou fogo, daí foi gerando um curto-circuito em todos os ar condicionados, pegando tudo. Foi muito rápido, muito rápido. Não deu para conseguir chamar quase ninguém”, afirmou o jogador, em um vídeo tranquilizando os familiares.

No incêndio, pelo menos dez pessoas morreram e outras três ficaram feridas. O fogo começou em um dos quartos do alojamento em que a equipe de base do Flamengo fica alojada e se alastrou para outros locais. O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Douglas Henaut, afirmou que “o local estava completamente tomado pelas chamas” quando chegaram.

Nas redes sociais, amigos e parentes lamentam a morte do goleiro da base do clube e da seleção brasileira sub-15 Christian Esmerio Candido, de 15 anos, e do zagueiro Arthur Vinícius, que completaria a mesma idade do colega no próximo sábado, 9.

Samuel também fez uma postagem sobre o assunto no Twitter: “Obrigado meu Deus por esse livramento”.