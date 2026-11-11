‘Não cometi nenhum crime’, diz influenciador que filmou FHC

O influenciador Wesley Silva de Oliveira pediu desculpas à família do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso nesta quarta-feira, 11, após divulgar imagens da residência privada do político. A Polícia Civil de São Paulo indiciou Wesley e seu marido por “difamação e discriminação da pessoa idosa”, uma vez que os registros mostram imagens de FHC, diagnosticado com Alzheimer em estágio avançado, sentado em uma poltrona. Embora tenha pedido perdão, o influenciador afirma que não cometeu nenhum crime.

“Se eu tivesse alguma má intenção, eu filmaria de frente, eu filmaria mostrando, eu filmaria outro ângulo. O meu ângulo foi o ângulo de preservar a imagem dele”, afirmou. Após ser questionado por jornalistas sobre cuidados em futuras publicações, Wesley disse ainda não ter parado para pensar no tema. “Tomar um pouco mais de cuidado, não sei, é porque eu não cometi nenhum crime, entende? Então, não sei, essa pergunta de verdade eu não sei te responder, eu ainda não parei para pensar nisso”.

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