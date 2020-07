‘Não cometi crime algum’, diz Damares sobre denúncia do STF

A ministra dos Direitos Humanos, Damares Alves, usou sua página em uma rede social para comentar a denúncia enviada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) à Procuradoria-Geral da República a respeito de comentários feitos durante reunião ministerial em que pediu a prisão de governadores e prefeitos por decretarem medidas rígidas de combate ao coronavírus.

“Se a PGR entender que cometi crime vou responder uma ação e se condenada vou cumprir minha pena, mas garanto a todos que estou tranquila. Tenho a certeza que não cometi crime algum”, escreveu a ministra, antes de defender a ministra do STF Cármen Lúcia, quem enviou a denúncia à PGR, e esclareceu os seguidores que ela apenas cumpriu sua função.

As ameaças de Damares a governadores e prefeitos foram feitas durante reunião ministerial no dia 22 de abril e tornadas públicas após o STF atender a pedido da defesa do ex-ministro da Justiça Sergio Moro no inquérito que investiga tentativas do presidente Jair Bolsonaro em interferir no comando da Polícia Federal. “Em minha fala durante a reunião registrei, com veemência, que pediria providências e punição aos violadores de direitos e não importava quem fosse o violador, pois, acredito de verdade, que todos são iguais perante a lei”, escreveu a ministra na rede social neste sábado.

Além de Damares, o ex-ministro da Educação Abraham Weintraub e o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, enfrentaram problemas por declarações polêmicas ditas na mesma reunião. Weintraub pediu a prisão de ministros do STF e Salles defendeu o momento de pandemia para “passar a boiada” ao se referir a medidas que comprometem a preservação do meio ambiente.