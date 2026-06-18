🔥 O preço caiu! Garanta Revista Impressa + Digital Premium pelo menor preço do ano e com frete grátis!
Brasil

‘Não afeta em nada o presidente Lula’, diz Zeca Dirceu após ação da PF contra Jaques Wagner

Ao Ponto de Vista, deputado afirmou que partido está 'tranquilo' em relação às investigações e que governo nunca agiu a favor do Banco Master

Por Laísa Dall'Agnol Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 18 jun 2026, 16h28 | Atualizado em 18 jun 2026, 16h55
Continua após publicidade
‘Não afeta em nada o presidente Lula’, diz Zeca Dirceu após ação da PF contra Jaques Wagner Priorize VEJA no Google

O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou nesta quinta-feira, 18, que a operação da Polícia Federal envolvendo o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, não provocam impactos para o PT e nem para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, o parlamentar disse que a legenda mantém apoio ao senador e manifestou confiança na atuação dos órgãos de controle.

Segundo Zeca Dirceu, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, já declarou confiança em Jaques Wagner e reiterou o respaldo do partido ao senador. O deputado também afirmou que a população aprova as ações da Polícia Federal, da Controladoria-Geral da União e dos demais órgãos de fiscalização durante a atual gestão.

Ao comentar a estratégia de governistas de associar integrantes da oposição, como Ciro Nogueira, ao Banco Master — sob a alcunha de “BolsoMaster” –, o parlamentar rejeitou a possibilidade de que as investigações envolvendo Jaques Wagner enfraqueçam esse discurso. Ele afirmou que não vê relação entre o presidente Lula e o banco e argumentou que as operações realizadas desde 2023 demonstrariam uma postura diferente do governo federal em relação aos órgãos de investigação.

Siga

Questionado pela apresentadora Laísa Dall’Agnol sobre a repercussão nas redes sociais de expressões como “PT Master” e “LulaMaster”, em resposta à narrativa do “Bolsomaster”, Zeca Dirceu disse que não enxerga qualquer impacto político para o Planalto.

Continua após a publicidade

Em pergunta de Daniel Gullino, o deputado foi confrontado com as suspeitas da Polícia Federal de que Jaques Wagner teria atuado em favor de uma proposta legislativa associada ao Banco Master. Zeca Dirceu afirmou que não vê semelhanças entre a situação do senador e a de integrantes da oposição citados em investigações relacionadas à instituição financeira.

O parlamentar argumentou que suspeitas e provas são situações distintas e declarou que, até o momento, não haveria comprovação de envolvimento de autoridades ligadas ao governo federal com o Banco Master. Segundo ele, as explicações apresentadas por Edinho Silva e pelo governo da Bahia sobre operações envolvendo o cartão Credcesta demonstrariam que os negócios ocorreram antes da relação da instituição financeira com o banco.

Continua após a publicidade

Durante a entrevista, Laísa Dall’Agnol mencionou a informação divulgada pela Polícia Federal sobre a apreensão de cerca de 49.000 dólares em um endereço ligado a Jaques Wagner. Ao responder, Zeca Dirceu afirmou que não tinha conhecimento sobre a origem dos recursos e acrescentou que, caso os valores pertençam ao senador, caberá a ele prestar esclarecimentos.

Ao longo da entrevista, o deputado também defendeu a atuação da Polícia Federal e do Judiciário e disse acreditar que as investigações em curso permitirão o esclarecimento dos fatos. “Nós estamos todos muito tranquilos, muito seguros, com o que a Polícia Federal tem feito, com o que o Judiciário tem feito, e a verdade está aparecendo”, declarou.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Edinho Silva
Jaques Wagner
Maquiavel
Ponto de Vista
Zeca Dirceu
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Superinteressante

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

BLACK FRIDAY

Assine a revista BLACK FRIDAY - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

VEJA + ESTADÃO DIGITAL

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 12,00/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Capa da revista Veja com um homem e um celular sobreposto a um notebook exibindo um site de notícias, com fundo escuro e a palavra BLACKFRIDAY repetida
ECONOMIZE ATÉ 92% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês
BLACK FRIDAY CHEGOU

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).