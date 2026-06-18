‘Não afeta em nada o presidente Lula’, diz Zeca Dirceu após ação da PF contra Jaques Wagner

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Zeca Dirceu (PT-PR) minimiza impacto da operação da PF contra Jaques Wagner para o governo Lula e o PT. Em entrevista à VEJA, o deputado defende o senador, reforça a confiança na Polícia Federal e no Judiciário, e descarta qualquer relação entre o Planalto e o Banco Master, confrontando narrativas da oposição.

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O deputado federal Zeca Dirceu (PT-PR) afirmou nesta quinta-feira, 18, que a operação da Polícia Federal envolvendo o senador Jaques Wagner (PT-BA), líder do governo no Senado, não provocam impactos para o PT e nem para o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em entrevista ao programa Ponto de Vista, de VEJA, o parlamentar disse que a legenda mantém apoio ao senador e manifestou confiança na atuação dos órgãos de controle.

Segundo Zeca Dirceu, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, já declarou confiança em Jaques Wagner e reiterou o respaldo do partido ao senador. O deputado também afirmou que a população aprova as ações da Polícia Federal, da Controladoria-Geral da União e dos demais órgãos de fiscalização durante a atual gestão.

Ao comentar a estratégia de governistas de associar integrantes da oposição, como Ciro Nogueira, ao Banco Master — sob a alcunha de “BolsoMaster” –, o parlamentar rejeitou a possibilidade de que as investigações envolvendo Jaques Wagner enfraqueçam esse discurso. Ele afirmou que não vê relação entre o presidente Lula e o banco e argumentou que as operações realizadas desde 2023 demonstrariam uma postura diferente do governo federal em relação aos órgãos de investigação.

Questionado pela apresentadora Laísa Dall’Agnol sobre a repercussão nas redes sociais de expressões como “PT Master” e “LulaMaster”, em resposta à narrativa do “Bolsomaster”, Zeca Dirceu disse que não enxerga qualquer impacto político para o Planalto.

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Em pergunta de Daniel Gullino, o deputado foi confrontado com as suspeitas da Polícia Federal de que Jaques Wagner teria atuado em favor de uma proposta legislativa associada ao Banco Master. Zeca Dirceu afirmou que não vê semelhanças entre a situação do senador e a de integrantes da oposição citados em investigações relacionadas à instituição financeira.

O parlamentar argumentou que suspeitas e provas são situações distintas e declarou que, até o momento, não haveria comprovação de envolvimento de autoridades ligadas ao governo federal com o Banco Master. Segundo ele, as explicações apresentadas por Edinho Silva e pelo governo da Bahia sobre operações envolvendo o cartão Credcesta demonstrariam que os negócios ocorreram antes da relação da instituição financeira com o banco.

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Durante a entrevista, Laísa Dall’Agnol mencionou a informação divulgada pela Polícia Federal sobre a apreensão de cerca de 49.000 dólares em um endereço ligado a Jaques Wagner. Ao responder, Zeca Dirceu afirmou que não tinha conhecimento sobre a origem dos recursos e acrescentou que, caso os valores pertençam ao senador, caberá a ele prestar esclarecimentos.

Ao longo da entrevista, o deputado também defendeu a atuação da Polícia Federal e do Judiciário e disse acreditar que as investigações em curso permitirão o esclarecimento dos fatos. “Nós estamos todos muito tranquilos, muito seguros, com o que a Polícia Federal tem feito, com o que o Judiciário tem feito, e a verdade está aparecendo”, declarou.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.