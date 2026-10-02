Namorado de jovem morta ao cair de prédio em Fortaleza é solto após decisão judicial
Família de Isabelle Caracristi, encontrada morta em condomínio, realizará manifestação contra soltura de investigado
João Munhoz Neto, de 34 anos, que era namorado da estudante de direito, Isabelle Caracristi, de 22 anos, foi solto na manhã desta sexta-feira, 2, de um presídio na região metropolitana de Fortaleza (CE), após decisão judicial acolher o habeas corpus na quinta-feira, 1º. Ele havia sido preso no dia 22 de setembro por suspeita de violência psicológica e suposta indução ao suicídio da então namorada, que foi encontrada morta no condomínio onde ele mora na capital cearense no mês passado.
Ele deixou a cadeia de Aquiraz sem conceder entrevista. A decisão que beneficiou Munhoz partiu do Juízo da 5ª Vara do Júri da Comarca de Fortaleza, que acolheu a manifestação do Ministério Público do Ceará (MP-CE) e revogou a prisão. A decisão estabeleceu medidas cautelares, entre elas, o distanciamento dos familiares da vítima, o monitoramento eletrônico (tornozeleira eletrônica) e a proibição de se ausentar da comarca. A Polícia Civil ainda apura suposta tentativa de obstrução judicial, ou seja, atrapalhar os andamentos da investigação que tenta identificar os motivos que levaram à morte de Isabelle.
O caso ocorreu no dia 13 de setembro e, no dia seguinte, segundo informações policiais, Munhoz teria limpado todo o apartamento e colocado o imóvel para venda. Segundo a polícia local, ele também teria proibido a entrada de parentes de Isabelle no apartamento. Munhoz é representado nos autos pela advogada Lígia Peixe, que afirmou em entrevistas à imprensa local que o cliente é inocente. “Foi suicídio. O que ele tem a ver com isso? “, questionou a defensora na semana passada. Com a soltura de Munhoz, a advogada afirmou considerar o primeiro passo para comprovar a inocência dele.
A mãe de Isabelle não concordou com a decisão judicial de soltura de Munhoz. Pelas redes sociais, ela convocou parentes e amigos de Isabelle para uma manifestação pacífica. O encontro deve ocorrer neste sábado, 3, na Praça Luíza Távora, 1589, no bairro Aldeota, a partir das 16h. “A mãe e familiares estarão presentes e à frente deste ato de amor a Isabelle e a todas as meninas mortas pela violência física, sexual e psicológica”, diz trecho do anúncio.