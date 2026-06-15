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Brasil

Na véspera de julgamento de Eduardo Bolsonaro, Moraes nega pedidos da Defensoria

Ex-deputado federal será julgado por atuação nos Estados Unidos em favor de sanções ao Brasil

Por Daniel Gullino Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 15 jun 2026, 10h38 | Atualizado em 15 jun 2026, 17h42
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro
O ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (Vinicius Loures/Câmara dos Deputados)
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Na véspera de julgamento de Eduardo Bolsonaro, Moraes nega pedidos da Defensoria Priorize VEJA no Google

O ministro Alexandre de Moraes, do STF, rejeitou pedidos apresentados pela Defensoria Pública da União em relação ao julgamento do ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP), que ocorrerá na terça-feira na Primeira Turma.

A DPU, que está realizando a defesa de Eduardo, solicitou o adiamento da sessão ou a convocação de um ministro da Segunda Turma, já que o colegiado está com um integrante a menos desde o ano passado.

Moraes, contudo, negou as duas solicitações e manteve o julgamento marcado para terça.

O ministro argumentou que, mesmo com quatro membros, a Primeira Turma está cumprindo a exigência do regimento interno do STF, que é de ao menos três ministros.

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“Não há, portanto, qualquer violação aos princípios do Juiz Natural e da colegialidade no julgamento da presente ação penal, em ampla observância aos princípios constitucionais, ao Regimento Interno deste Supremo Tribunal Federal e às normas processuais”, escreveu o relator.

Moraes ainda destacou que não há prejuízo à defesa, já que um eventual empate beneficia o réu.

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Na ação penal que será analisada, Eduardo é réu por coação no curso do processo, devido a sua atuação em favor de sanções e tarifas dos Estados Unidos ao Brasil e autoridades do país.

A PGR argumenta que ele atuou para impedir o andamento do processo que terminou com a condenação do seu pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, pela trama golpista.

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A DPU pediu sua absolvição, argumentando que não foi apresentada uma ligação entre as ações de Eduardo e as medidas tomadas pelo governo dos Estados Unidos.

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