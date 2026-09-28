Na reta final do primeiro turno, Lula convoca comício a duas quadras de onde Bolsonaro foi esfaqueado

Na próxima quarta-feira, 30, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva vai realizar um comício a poucos metros de um dos locais mais simbólicos para o bolsonarismo: a esquina em Juiz de Fora (MG) onde, em 6 de setembro de 2018, o então candidato Jair Bolsonaro (PL) sofreu um atentado a faca.

Estrategicamente agendado para quatro dias antes do primeiro turno, o ato de Lula ocorrerá na Praça da Estação, no Centro de Juiz de Fora, a duas quadras da esquina entre as ruas Halfeld e Batista de Oliveira que foi palco da facada. Há três semanas, em 9 de setembro, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) realizou um ato de campanha no mesmo local.

Lula publicou um vídeo nas redes sociais nesta segunda-feira, 28, convocando a passeata no município mineiro. Também participarão do ato os candidatos da chapa governista em Minas Gerais: Patrus Ananias (PT), para o governo estadual, e Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), para o Senado.

Na reta final do primeiro turno, o comício em Juiz de Fora servirá como palanque simbólico para Lula atacar uma das pautas no coração ideológico do bolsonarismo: a anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e aos presos por tentativa de golpe de Estado. Há três semanas, discursando na esquina da facada, Flávio Bolsonaro disse que a visita representava “completar o trajeto” do ex-mandatário e renovou as promessas de libertar o pai da prisão, caso eleito para o Planalto.

Em 2022, Lula derrotou Jair Bolsonaro em Juiz de Fora por cerca de 45.000 votos no segundo turno, conquistando 52,6% nas urnas contra 38,4% do então mandatário. A diferença foi crucial para a vitória do petista em Minas Gerais, que foi eleito com 49.000 votos a mais do que o capitão no estado (50,2% a 49,8%).