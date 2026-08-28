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Na primeira inserção eleitoral na TV, Lula vai para cima de Flávio Bolsonaro

Em um vídeo de 30 segundos, petista lembrou caso da rachadinha, a suspeita de envolvimento com milicianos e o áudio em que o senador pede dinheiro a Daniel Vorcaro

Por Heitor Mazzoco Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 ago 2026, 18h49 | Atualizado em 28 ago 2026, 19h26
Trecho da peça produzida pelo PT que foi o ar nesta sexta
Trecho da peça produzida pelo PT que foi o ar nesta sexta (Campanha de Lula/Reprodução)
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Na primeira inserção eleitoral na TV, Lula vai para cima de Flávio Bolsonaro Priorizar nos meus resultados Google

A campanha do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que busca a reeleição neste ano, não poupou ataques ao principal adversário na busca pela Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), na primeira inserção de propaganda eleitoral na TV, nesta sexta-feira, 28. Em um vídeo de 30 segundos, a propaganda do petista lembra os episódios da rachadinha na Alerj, da ligação com milicianos e da sua conexão com o Banco Master.

Em um trecho, os petistas apontaram o filho do ex-presidente Jair Bolsonaro como “denunciado por lavagem de dinheiro” no episódio da “rachadinha”, uma investigação sobre o desvio de dinheiro de funcionários do gabinete de Flávio quando ele era deputado estadual no Rio de Janeiro.

A gravação também citou homenagem feita por Flávio, enquanto parlamentar da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro (Alerj), ao “líder do maior grupo de matadores de aluguel” do estado fluminense. A referência é a Adriano da Nóbrega, ex-integrante da Polícia Militar apontado como chefe da organização miliciana “Escritório do Crime” e envolvido em assassinatos — ele foi morto pela polícia na Bahia em fevereiro de 2020.

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O escândalo do Banco Master também não foi esquecido na propaganda petista, que lembrou do áudio em que o senador pede 134 milhões de reais para o ex-banqueiro Daniel Vorcaro — hoje preso –, supostamente para financiar o filme Dark Horse, sobre o atentado a faca sofrido pelo seu pai na campanha presidencial de 2018. “Não dá para confiar nesse sujeito”, diz a gravação do vídeo. Na sequência, um selo com a frase “Flávio, o pior dos Bolsonaros” aparece e a propaganda se encerra.

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Em uma outra peça do PT, para o rádio, há uma adaptação do jingle de 2016, que ficou conhecido popularmente como “Osmarzinho”. Na versão atual, em ritmo de forró, há citação também ao caso Master, o que mostra que o assunto será bastante explorado pela campanha petista durante as próximas semanas.

Em outro trecho do jingle, há citação ao ex-deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL), que está nos EUA. “Quem está fugindo porque se voltar para o Brasil pode ser preso? É o Eduardo, irmão do Flávio”, diz a citação, que também lembra da prisão do ex-presidente por condenação imposta pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na trama golpista.

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Horário eleitoral

A propaganda eleitoral obrigatória no rádio e na TV começou nesta sexta-feira, mas os dois blocos diários foram reservados aos candidatos a governador, senador e deputado estadual.

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A campanha dos presidenciáveis começa neste sábado, 29, mas eles já têm direito desde hoje a veicular as suas inserções ao longo do dia. Apenas quatro presidenciáveis têm direito ao espaço: Lula, Flávio, Ronaldo Caiado (PSD) e Augusto Cury (Avante). Os demais pertencem a partidos que não cumpriram as exigências mínimas da legislação.

Reportagem de capa de VEJA desta semana mostra como o início do horário eleitoral gratuito deve acirrar a pancadaria entre os principais candidatos, especialmente em relação a suspeitas como as que pairam sobre o filme Dark Horse, no caso de Flávio, e sobre as movimentações de Fábio Luís Lula da Silva, o Lulinha, no caso do presidente.

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